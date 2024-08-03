Кухарук ужесточит конкуренцию между мэрами за деньги из бюджета ХМАО

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук объявил о новых правилах формирования регионального бюджета. Перед версткой главного финансового документа Югры он намерен провести серию встреч с мэрами и обсудить ключевые проекты, которые могут получить поддержку из окружной казны. Эту идею он озвучил во время рабочей поездки в Сургутский район. О том, как она сможет перераспределить финансовые потоки среди мэрий, — в материале URA.RU.
Сургутский район для Югры — одна из ключевых территорий. Помимо того, что муниципалитет является вотчиной «Сургутнефтегаза», где расположены множество месторождений и промышленных баз нефтяной корпорации, это еще и третий по численности населения муниципалитет после Сургута и Нижневартовска. В 13 поселениях проживает 130 тысяч человек. При этом в Сургутском районе сосредоточена треть всего аварийного жилья в регионе — свыше 420 тысяч квадратных метров. Это обратная сторона медали освоения нефтяниками этой территории, которое в советские годы шла ускоренными темпами.
«Здесь нет виноватых, потому что 70-80-е годы — это социально-экономический взрыв в развитии территории. Нефтянка как раз активно развивалась. И если в Сургуте первый капитальный дом был построен и уже введен в эксплуатацию в 68-м году, то Сургутском районе ровно через 20 лет — в поселке Федоровском. И все эти 20 лет активного развития стремительно строились те самые двухэтажки, которые были реальны жилищным счастьем для всех тех, кто в них жил», — рассказала Кухаруку вице-спикер Тюменской областной думы Галина Резяпова, которая сама долгое время проработала в районной мэрии.
Нынешний глава Сургутского района Андрей Трубецкой во время доклада главе региона не раз акцентировал внимание на то, что муниципалитет готов избавляться от аварийного жилья стахановскими методами. Вопрос упирается лишь в финансирование программы переселения. Аналогичная ситуация и со строительством объектов культуры, спорта и благоустройства. Районные власти их возводят, в основном, за собственный счет. И готовы взвинтить темпы, но денег в местном бюджете больше нет.
«Мы хотим больше делать для благоустройства поселения, мы готовы делать больше, у нас есть потенциал, у нас есть возможности. Но 95% средств — это бюджет района. Мы стараемся изыскивать каждую копейку, но, к сожалению, наши возможности ограничены», — заявил на совещании Трубецкой.
Врио губернатора ХМАО в ответном слове обнадежил Трубецкого и других мэров, заявив, что при верстке бюджета на следующую трехлетку чаяния муниципалитетов будут услышаны. Для этого он проведет с главами городов и районов отдельную серию встреч. «Мы договорились, что вместе будем смотреть наши финансовые документы. Я приглашу глав муниципалитетов для того, чтобы посмотреть проект бюджета на очередную трехлетку, для того, чтобы посмотреть, на какие направления сегодня бюджет муниципалитета предусматривает средства. Это нам поможет адресно отреагировать на те задачи, инициативы, которые звучат и из уст глав муниципалитетов, и из уст жителей, которые приходят к нам на встречи. Это позволит нам скоординировать наши действия при составлении основных финансовых документов муниципального и регионального порядка», — объяснил журналистам свой замысел Кухарук на брифинге.
Главы муниципалитетов в разговоре с URA.RU отметили, что такая практика при верстке окружного бюджета беспрецедентна, и они ее категорически поддерживают. «Прежде такого не было — нам из округа просто доводили лимиты расходов. И исходя из этого расчета мы должны были формировать свои потребности. Сейчас, если у нас запросят наши планы, это будет здорово», — поделился впечатлением один из мэров.
Другой градоначальник отметил, что в такой парадигме есть реальный шанс увеличить размер бюджета на следующий год. Но для этого нужно быть активным и подготовленным. «Окружные власти в любом случае будут говорить предметно. Для того, чтобы просить финансирование на строительство какого-то объекта, у мэрии должна быть готова на него проектно-сметная документация. А она делается, как правило, за счет местного бюджета. В случае отсутствия ПСД смысла выделять деньги нет, они в течение года все равно не успеют быть освоены. Так что в выигрыше будут те мэры, кто обо всем позаботился заранее. Вот они и сорвут для себя дополнительный куш», — рассказал инсайдер.
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