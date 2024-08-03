03 августа 2024

Al Mayadeen: «Хезболла» выпустила свыше 50 ракет по поселениям на севере Израиля. Видео

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Массивным ударам подверглись поселения в Верхней Галилее Фото:

Шиитские бойцы милиции «Хезболла» выпустили более 50 снарядов в ходе атаки на израильские населенные пункты в Верхней Галилее. Об этом сообщили ливанские журналисты.

«Формирования „Хезболла“ выпустили свыше 50 снарядов из реактивных систем залпового огня. Сирены воздушной тревоги сработали в 15 населенных пунктах Израиля», — передает агентство Al Mayadeen.

Ракетный удар был зафиксирован на севере Израиля со стороны Ливана, пишет RT. Система «Железный купол» отражает ракетно-минометную атаку. Есть сообщения о падении снарядов из Бейт-Гилеля, Кирьят-Шмоны и Мисгав Ама.

Напряженность на границе между Израилем и Ливаном повысилась на фоне военных действий в секторе Газа, начавшихся в октябре прошлого года. Стороны ежедневно обмениваются обстрелами.

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Шиитские бойцы милиции «Хезболла» выпустили более 50 снарядов в ходе атаки на израильские населенные пункты в Верхней Галилее. Об этом сообщили ливанские журналисты. «Формирования „Хезболла“ выпустили свыше 50 снарядов из реактивных систем залпового огня. Сирены воздушной тревоги сработали в 15 населенных пунктах Израиля», — передает агентство Al Mayadeen. Ракетный удар был зафиксирован на севере Израиля со стороны Ливана, пишет RT. Система «Железный купол» отражает ракетно-минометную атаку. Есть сообщения о падении снарядов из Бейт-Гилеля, Кирьят-Шмоны и Мисгав Ама. Напряженность на границе между Израилем и Ливаном повысилась на фоне военных действий в секторе Газа, начавшихся в октябре прошлого года. Стороны ежедневно обмениваются обстрелами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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