Шиитские бойцы милиции «Хезболла» выпустили более 50 снарядов в ходе атаки на израильские населенные пункты в Верхней Галилее. Об этом сообщили ливанские журналисты.
«Формирования „Хезболла“ выпустили свыше 50 снарядов из реактивных систем залпового огня. Сирены воздушной тревоги сработали в 15 населенных пунктах Израиля», — передает
Ракетный удар был зафиксирован на севере Израиля со стороны Ливана, пишет RT. Система «Железный купол» отражает ракетно-минометную атаку. Есть сообщения о падении снарядов из Бейт-Гилеля, Кирьят-Шмоны и Мисгав Ама.
Напряженность на границе между Израилем и Ливаном повысилась на фоне военных действий в секторе Газа, начавшихся в октябре прошлого года. Стороны ежедневно обмениваются обстрелами.
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