Al Mayadeen: «Хезболла» выпустила свыше 50 ракет по поселениям на севере Израиля. Видео

04 августа 2024 в 03:34 Размер текста - 17 +

Массивным ударам подверглись поселения в Верхней Галилее Фото: U.S. Department of Defense Шиитские бойцы милиции «Хезболла» выпустили более 50 снарядов в ходе атаки на израильские населенные пункты в Верхней Галилее. Об этом сообщили ливанские журналисты. «Формирования „Хезболла“ выпустили свыше 50 снарядов из реактивных систем залпового огня. Сирены воздушной тревоги сработали в 15 населенных пунктах Израиля», — передает агентство Al Mayadeen. Ракетный удар был зафиксирован на севере Израиля со стороны Ливана, пишет RT. Система «Железный купол» отражает ракетно-минометную атаку. Есть сообщения о падении снарядов из Бейт-Гилеля, Кирьят-Шмоны и Мисгав Ама. Напряженность на границе между Израилем и Ливаном повысилась на фоне военных действий в секторе Газа, начавшихся в октябре прошлого года. Стороны ежедневно обмениваются обстрелами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шиитские бойцы милиции «Хезболла» выпустили более 50 снарядов в ходе атаки на израильские населенные пункты в Верхней Галилее. Об этом сообщили ливанские журналисты. «Формирования „Хезболла“ выпустили свыше 50 снарядов из реактивных систем залпового огня. Сирены воздушной тревоги сработали в 15 населенных пунктах Израиля», — передает агентство Al Mayadeen. Ракетный удар был зафиксирован на севере Израиля со стороны Ливана, пишет RT. Система «Железный купол» отражает ракетно-минометную атаку. Есть сообщения о падении снарядов из Бейт-Гилеля, Кирьят-Шмоны и Мисгав Ама. Напряженность на границе между Израилем и Ливаном повысилась на фоне военных действий в секторе Газа, начавшихся в октябре прошлого года. Стороны ежедневно обмениваются обстрелами.