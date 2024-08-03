03 августа 2024
02 августа 2024

Жители ХМАО пожаловались Кухаруку на варварское отношение туристов к природе

© Служба новостей «URA.RU»
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Ягоды. Челябинск , урожай, клубника, ягоды, еда, лакомства
Югорчане недовольны туристами, которые неправильно собирают ягоды Фото:

Югорчанка обратилась к врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку с просьбой урегулировать проблему с туристами, которые ставят палатки на родовых угодьях и собирают ягоды неправильным способом, что может навредить природе. Вопрос был поднят во время встречи главы региона с жителями Сургутского района.

«Есть люди, которые приехали, они ставят палатки, живут несколько дней на родовых угодьях и собирают ягоды. Ладно собирают, но они делают это неправильно. Они соберут так, что потом природа нам этого не даст», — рассказала местная жительница.

Кухарук ответил, что такое отношение к природе является варварским. Он пообещал отработать этот вопрос и провести разъяснительную беседу.

Также на этой встрече врио губернатора попросили провести в 2025 году слет ветеранов к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Отмечается, что последний раз подобная встреча проходила 10 лет назад.

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Югорчанка обратилась к врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку с просьбой урегулировать проблему с туристами, которые ставят палатки на родовых угодьях и собирают ягоды неправильным способом, что может навредить природе. Вопрос был поднят во время встречи главы региона с жителями Сургутского района. «Есть люди, которые приехали, они ставят палатки, живут несколько дней на родовых угодьях и собирают ягоды. Ладно собирают, но они делают это неправильно. Они соберут так, что потом природа нам этого не даст», — рассказала местная жительница. Кухарук ответил, что такое отношение к природе является варварским. Он пообещал отработать этот вопрос и провести разъяснительную беседу. Также на этой встрече врио губернатора попросили провести в 2025 году слет ветеранов к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Отмечается, что последний раз подобная встреча проходила 10 лет назад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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