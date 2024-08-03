Жители ХМАО пожаловались Кухаруку на варварское отношение туристов к природе

04 августа 2024 в 05:57 Размер текста - 17 +

Югорчане недовольны туристами, которые неправильно собирают ягоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Югорчанка обратилась к врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку с просьбой урегулировать проблему с туристами, которые ставят палатки на родовых угодьях и собирают ягоды неправильным способом, что может навредить природе. Вопрос был поднят во время встречи главы региона с жителями Сургутского района. «Есть люди, которые приехали, они ставят палатки, живут несколько дней на родовых угодьях и собирают ягоды. Ладно собирают, но они делают это неправильно. Они соберут так, что потом природа нам этого не даст», — рассказала местная жительница. Кухарук ответил, что такое отношение к природе является варварским. Он пообещал отработать этот вопрос и провести разъяснительную беседу. Также на этой встрече врио губернатора попросили провести в 2025 году слет ветеранов к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Отмечается, что последний раз подобная встреча проходила 10 лет назад. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Югорчанка обратилась к врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку с просьбой урегулировать проблему с туристами, которые ставят палатки на родовых угодьях и собирают ягоды неправильным способом, что может навредить природе. Вопрос был поднят во время встречи главы региона с жителями Сургутского района. «Есть люди, которые приехали, они ставят палатки, живут несколько дней на родовых угодьях и собирают ягоды. Ладно собирают, но они делают это неправильно. Они соберут так, что потом природа нам этого не даст», — рассказала местная жительница. Кухарук ответил, что такое отношение к природе является варварским. Он пообещал отработать этот вопрос и провести разъяснительную беседу. Также на этой встрече врио губернатора попросили провести в 2025 году слет ветеранов к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Отмечается, что последний раз подобная встреча проходила 10 лет назад.