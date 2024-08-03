В Екатеринбурге задержали 15-летнего подростка, который вместе с толпой избил восьмиклассника на Эльмаше (Орджоникидзевский район). Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
"Задержанному 15 лет, наблюдается у психиатра из-за задержки развития. Он во всем признался, вернул телефон, вейп и беспроводные наушники. В отношении него возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "г" первой части 161 УК РФ (Грабеж). Вместе с ним был пойман 13-летний друг, но он под уголовную ответственность не попадает в силу возраста", — уточнил собеседник.
Инцидент произошел 1 августа, но известно о нем стало накануне. Возле магазина "Синьор Помидор" на улице Баумана 14-летнего мальчика зажала толпа подростков и, оскорбляя его за внешний вид, начала избивать. Один из агрессоров кричал: «Лещами корми, не успокаивай». Остальные требовали показать, что в сумке. Нападавшие от отстали лишь после того, как перерыли ее.
Проверку по данному факту начала районная прокуратура. Вскоре подключился местный отдел Следственного комитета РФ по Свердловской области. Помимо возбуждения уголовного дела полицейские проведут проверку и судебно-медицинская экспертиза пострадавшего будет установит степень тяжести вреда здоровью.
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