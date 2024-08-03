Под Екатеринбургом произошел мощный прорыв. Видео

04 августа 2024 в 22:42 Размер текста - 17 +

На месте работают специалисты ЕТК (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Между Верхней Пышмой и Среднеуральском (Свердловская область) прорвало трубу СУГРЭС. На месте инцидента забил фонтан из кипятка высотой в несколько метров. Видео поделились очевидцы. «Трубу СУГРЭС прорвало на промежутке между Среднеуральском и Верхней Пышмой. На месте работают специалисты ЕТК, устраняют прорыв», — пишет telegram-канал «Пульс Среднеуральска». На кадрах видно, что фонтан из кипятка поднимается на несколько метров в высоту. Корреспондент URA.RU позвонил в ЕТК, чтобы выяснить причину прорыва. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Между Верхней Пышмой и Среднеуральском (Свердловская область) прорвало трубу СУГРЭС. На месте инцидента забил фонтан из кипятка высотой в несколько метров. Видео поделились очевидцы. «Трубу СУГРЭС прорвало на промежутке между Среднеуральском и Верхней Пышмой. На месте работают специалисты ЕТК, устраняют прорыв», — пишет telegram-канал «Пульс Среднеуральска». На кадрах видно, что фонтан из кипятка поднимается на несколько метров в высоту. Корреспондент URA.RU позвонил в ЕТК, чтобы выяснить причину прорыва. Ответ ожидается.