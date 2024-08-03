На месте работают специалисты ЕТК (архивное фото)
Между Верхней Пышмой и Среднеуральском (Свердловская область) прорвало трубу СУГРЭС. На месте инцидента забил фонтан из кипятка высотой в несколько метров. Видео поделились очевидцы.
«Трубу СУГРЭС прорвало на промежутке между Среднеуральском и Верхней Пышмой. На месте работают специалисты ЕТК, устраняют прорыв», — пишет telegram-канал «Пульс Среднеуральска». На кадрах видно, что фонтан из кипятка поднимается на несколько метров в высоту.
Корреспондент URA.RU позвонил в ЕТК, чтобы выяснить причину прорыва. Ответ ожидается.
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