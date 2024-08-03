03 августа 2024

Под Екатеринбургом произошел мощный прорыв. Видео

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Конфликт вокруг водоотведения в доме 8 "Б" по улице Красный переулок. Екатеринбург, етк, екатеринбургская теплосетевая компания, красный переулок 8 б
На месте работают специалисты ЕТК (архивное фото) Фото:

Между Верхней Пышмой и Среднеуральском (Свердловская область) прорвало трубу СУГРЭС. На месте инцидента забил фонтан из кипятка высотой в несколько метров. Видео поделились очевидцы.

«Трубу СУГРЭС прорвало на промежутке между Среднеуральском и Верхней Пышмой. На месте работают специалисты ЕТК, устраняют прорыв», — пишет telegram-канал «Пульс Среднеуральска». На кадрах видно, что фонтан из кипятка поднимается на несколько метров в высоту.

Корреспондент URA.RU позвонил в ЕТК, чтобы выяснить причину прорыва. Ответ ожидается.

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Между Верхней Пышмой и Среднеуральском (Свердловская область) прорвало трубу СУГРЭС. На месте инцидента забил фонтан из кипятка высотой в несколько метров. Видео поделились очевидцы. «Трубу СУГРЭС прорвало на промежутке между Среднеуральском и Верхней Пышмой. На месте работают специалисты ЕТК, устраняют прорыв», — пишет telegram-канал «Пульс Среднеуральска». На кадрах видно, что фонтан из кипятка поднимается на несколько метров в высоту. Корреспондент URA.RU позвонил в ЕТК, чтобы выяснить причину прорыва. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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