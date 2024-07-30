Роспотребнадзор ХМАО засудил крупную сеть из-за продажи опасного молока

Роспотребнадзор ХМАО засудил компанию «ПВ Новый Урал» за продажу просроченного молока в магазине «Доброцен». Изначально ритейлеру назначили за нарушение штраф, который он не заплатил, поэтому ведомство снова обратилось в суд.
«Мировой суд рассмотрел дело, возбужденное сотрудниками территориального отдела управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре и привлек ООО «ПВ Новый Урал» к административной ответственности в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, то есть 60 тысяч рублей. Таким образом, вместо 30 тысяч рублей общество обязано оплатить 90 тысяч рублей», — говорится на сайте ведомства.
Изначально на оплату штрафа компании давалось шестьдесят дней. Сейчас материалы дела направили в службу судебных приставов.
Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО обнаружил в магазине «Доброцен» молоко с истекшим сроком годности. Тогда речь шла о торговой точке в Нягани.
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