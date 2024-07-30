30 июля 2024

Роспотребнадзор ХМАО засудил крупную сеть из-за продажи опасного молока

Суд ХМАО наказал сеть «Доброцен» за продажу просроченного молока
© Служба новостей «URA.RU»
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В магазине сети продавали просроченное молоко
В магазине сети продавали просроченное молоко Фото:

Роспотребнадзор ХМАО засудил компанию «ПВ Новый Урал» за продажу просроченного молока в магазине «Доброцен». Изначально ритейлеру назначили за нарушение штраф, который он не заплатил, поэтому ведомство снова обратилось в суд.

«Мировой суд рассмотрел дело, возбужденное сотрудниками территориального отдела управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре и привлек ООО «ПВ Новый Урал» к административной ответственности в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, то есть 60 тысяч рублей. Таким образом, вместо 30 тысяч рублей общество обязано оплатить 90 тысяч рублей», — говорится на сайте ведомства.

Изначально на оплату штрафа компании давалось шестьдесят дней. Сейчас материалы дела направили в службу судебных приставов.

Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО обнаружил в магазине «Доброцен» молоко с истекшим сроком годности. Тогда речь шла о торговой точке в Нягани.

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Роспотребнадзор ХМАО засудил компанию «ПВ Новый Урал» за продажу просроченного молока в магазине «Доброцен». Изначально ритейлеру назначили за нарушение штраф, который он не заплатил, поэтому ведомство снова обратилось в суд. «Мировой суд рассмотрел дело, возбужденное сотрудниками территориального отдела управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре и привлек ООО «ПВ Новый Урал» к административной ответственности в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, то есть 60 тысяч рублей. Таким образом, вместо 30 тысяч рублей общество обязано оплатить 90 тысяч рублей», — говорится на сайте ведомства. Изначально на оплату штрафа компании давалось шестьдесят дней. Сейчас материалы дела направили в службу судебных приставов. Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО обнаружил в магазине «Доброцен» молоко с истекшим сроком годности. Тогда речь шла о торговой точке в Нягани.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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