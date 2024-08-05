Пермский театр кукол снова пытается закупить премиальный внедорожник

06 августа 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

Театр должен получить автомобиль до 30 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский театр кукол объявил повторный аукцион на поставку китайского кроссовера EXEED LX FWD. Согласно техзаданию на сайте госзакупок, машина должна быть голубой, белой или серой. «Автомобиль EXEED LX FWD или эквивалент. Цвет кузова — „Кассиопея“ (голубой), „Аструм“ (белый) или „Фантом“ (серый). Материал салона — натуральная кожа. В наличии подогрев руля, лобового стекла, сидений, полный привод», — указано в конкурсном техзадании. На премиальный автомобиль учреждение культуры готово потратить более 3,4 млн рублей. Театр намерен закупить внедорожник до 30 сентября 2024 года. Впервые Пермский театр кукол объявил аукцион на поставку EXEED LX FWD за 3,6 млн рублей в марте 2024 года. Под указанные характеристики подошла комплектация Luxury Plus. После того как о закупке написали СМИ, директор театра Татьяна Лузина заявила, что данный автомобиль предназначен для перевозки декораций. В мэрии Перми покупку машины оправдали тем, что она приобретается на внебюджетные средства театра. Позже аукцион отменили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский театр кукол объявил повторный аукцион на поставку китайского кроссовера EXEED LX FWD. Согласно техзаданию на сайте госзакупок, машина должна быть голубой, белой или серой. «Автомобиль EXEED LX FWD или эквивалент. Цвет кузова — „Кассиопея“ (голубой), „Аструм“ (белый) или „Фантом“ (серый). Материал салона — натуральная кожа. В наличии подогрев руля, лобового стекла, сидений, полный привод», — указано в конкурсном техзадании. На премиальный автомобиль учреждение культуры готово потратить более 3,4 млн рублей. Театр намерен закупить внедорожник до 30 сентября 2024 года. Впервые Пермский театр кукол объявил аукцион на поставку EXEED LX FWD за 3,6 млн рублей в марте 2024 года. Под указанные характеристики подошла комплектация Luxury Plus. После того как о закупке написали СМИ, директор театра Татьяна Лузина заявила, что данный автомобиль предназначен для перевозки декораций. В мэрии Перми покупку машины оправдали тем, что она приобретается на внебюджетные средства театра. Позже аукцион отменили.