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20:24
Гроза с ливнем обрушится на Тюмень
20:23
Минспорта РФ подыскало статусный пост для экс-депутата пермского заксобрания Демченко
20:21
Мединский рассказал о росте жертв среди ВСУ
В России будут реже изымать детей из семей
20:20
Депутата Таги-Заде заподозрили в бегстве из ХМАО после скандальной фразы о мигрантах. Инсайд
20:13
«Там даже есть вариантивность»: Мединский заявил о передаче Украине меморандума по завершению конфликта
20:08
Генассамблея ООН определилась с новым председателем
Как прошли переговоры России и Украины в Стамбуле: фоторепортаж
20:07
В Курганской области пройдет ночной фестиваль для любителей астрономии
20:07
Мединский раскрыл лимит обмена удерживаемыми лицами с Украиной
20:05
Эрдоган заявил о планах собрать саммит с участием Путина, Зеленского и Трампа
Планы по прекращению огня и встреча Путина и Зеленского: что будут обсуждать на новых переговорах
20:04
Еврокомиссия сворачивает торговые преференции для Украины
20:03
Губернатор Текслер открыл сезон студенческих трудотрядов в Челябинской области. Фото
20:00
Россия прилагает усилия для воссоединения семей, разделенных украинским кризисом
Регулировал самые острые вопросы по Востоку: кто такой Сергей Вершинин, которого видят новым послом в Турции
19:55
Президент Турции поддержал выдвинутые договоренности РФ и Украины
19:53
Эрдоган рассчитывает на встречу Путина, Зеленского и Трампа в Турции
19:52
Россия и Украина договорились о прекращении огня на отдельных участках фронта
Внеплановые учения и призывы к хладнокровию: регионы РФ усиливают меры безопасности. Карта
19:52
Эрдоган одним словом описал прошедшие переговоры РФ и Украины
19:48
От шахматистки до роковой красавицы: как менялась Юлия Снигирь
19:48
Мединский на пальцах объяснил, что станет с Украиной, если откажется от условий России. Видео
Мишустин выдвинул новые требования строителям садиков и школ
19:46
В районах Тюмени на две недели отключат горячую воду. Список
1
19:44
Арестованный за махинации с оружием тюменский подполковник уволен из Росгвардии
19:43
Мединский рассказал о договоренности по самому масштабному обмену пленными за все время СВО
Что происходит во дворце в Стамбуле перед началом переговоров РФ и Украины. Фоторепортаж
19:42
Ямальские власти укрепляют безопасность стратегических объектов
19:41
РФ и Украина создадут комиссию для обмена тяжелораненными бойцами
19:40
Мединский: Россия идентифицировала тела украинских военных для обмена
Политолог назвал срок, когда Трамп может выйти из переговоров России и Украины
19:35
Мединский показал список детей, которых хочет вернуть Киев
19:35
В ХМАО дальнобойщикам предлагают заработать до 330 тысяч рублей за рейсы в Китай
19:34
«Даже в 90-е так не судили»: президент ФК «Урал» раскритиковал судейство в матче с «Ахматом»
4
Как в России решат проблему с некачественными дорогами
19:33
В Чебоксарах балкон 16-этажного дома рухнул на машины
19:33
В США назвали условие, при котором можно достигнуть мира на Украине
19:32
Мединский заявил об обмене с Украиной по формуле «всех на всех»
США не согласны с политикой Украины в отношении России
19:32
Россия и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными
19:31
Член СПЧ Кабанов сделал заявление после публикации извинений скандального депутата думы ХМАО Таги-Заде
19:29
Мединский предложил Украине вариант прекращения огня
Киев создает напряжение перед переговорами в Стамбуле: карта СВО на 2 июня
19:28
Мединский подтвердил передачу Украине меморандума
19:22
Пермскую школьницу перед сдачей ЕГЭ заставили задрать юбку
1
19:21
Украина предложила России встретиться еще раз
Извлекли тело женщины из-под завалов: последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
19:18
В МИД Украины отреагировали на меморандум, переданный Россией на переговорах
19:15
Россию отстранили от участия в Олимпиаде-2026
19:13
Жителей ЯНАО предупредили об ухудшении погодных условий
Горели дома и вылетали стекла: что известно об атаке ВСУ по Курску. Фотогалерея
19:12
Украина и Россия договорились о новом обмене
19:12
Председатель думы Тобольского района довел депутата до слез. Аудио
19:11
На левом берегу Туры в Тюмени построят спортивную площадку
Полторы сотни дронов ВСУ били по мирным жителям, есть жертвы: карта ударов БПЛА 2 июня
19:10
Российские авиакомпании больше не смогут отказывать пассажирам в перелете
19:08
Скончался китайский военачальник Сюй Цилян
19:03
Опубликован текст меморандума Украины: Киев требует выплатить репарации
Жесткая позиция по Украине и объявление в розыск в РФ: кто такой новый президент Польши Навроцкий
19:02
Свердловские власти рассказали о механизмах цифровой трансформации региона
3
19:00
Жительница ХМАО набросилась с ножом на любовника во время застолья
19:00
«Ищите на маркетплейсах»: тюменцы раскупили в аптеках все детские спреи от комаров. Скрин
«Испугалась так, что сердце в пятки ушло»: что известно об атаке дронов ВСУ на Рязанскую область
18:58
МИД РФ назначило главу секции интересов России в Грузии и Швейцарии
18:52
Миллионы россиян проголосовали за обновление своих парков и дворов
18:49
Сына замглавы СБУ, которого подозревали в отравлении, разыскивают в Москве
Оба кандидата в президенты Польши объявили о своей победе: один из них хвастался ГУЛАГом и спорил с Зеленским
18:49
Украина выступила с новым запросом к России на переговорах в Стамбуле
18:48
Россия и Украина обсудили обмен военнопленными на переговорах в Стамбуле
18:47
В Тюмени под окнами многоэтажки нашли тело женщины
Чем закончились прошлые переговоры России и Украины: хорошие результаты и продолжение контакта
18:47
Премьер-министр Венгрии Орбан считает, что конфликт на Украине может затянуться
18:41
Росфинмониторинг внес Эль Мюрида* в список террористов
18:40
В Тюмени на федеральной трассе ограничат движение ради долгожданных разворотов. Фото
18:40
В Сургуте выставили площадки для строительства школы и детсада, принадлежавшие фирме опального олигарха
18:39
Видеоролик гончарной школы из Сургута залетел на миллионы просмотров
18:38
На челябинский город обрушился град. Фото
18:38
В Стамбуле анонсировали третий раунд переговоров между Россией и Украины
1
18:36
В Шурышкарский район ЯНАО прибыли первые круизные туристы
18:35
В Турции двумя словами описали переговоры России и Украины
18:35
Зеленский раскрыл, о чем договорились делегации РФ и Украины в Стамбуле
18:35
Cуд лишил свободы двух из трех экс-сотрудников курганского ФСИН, обвинявшихся в применении силы. Эксклюзив
18:34
Супругой Тимофеева, который арендовал склад в Челябинске для сборки украинских дронов, оказалась ведьма
18:32
Известная тюменская чудачка с укулеле уезжает из города
18:31
Пермская судоверфь спустила на воду причал для Краснокамска. Фото
18:29
В России выдано около 200 сертификатов о подтверждении IT-компетенций
3
18:28
Власти хотят наградить тех, кто забрасывал БПЛА камнями в Иркутской области
18:27
В центре Кургана снесут частный сектор за 80 миллионов рублей ради новостроек. Карта
4
18:27
Гендиректор актива мэрии района в ЯНАО отправился на СВО. Инсайд
18:26
Продолжения переговоров в России и Украины в Стамбуле сегодня не будет
18:25
В санатории пермского олигарха продается бизнес по аренде сапов и зорбов
18:23
В курганском городе построят набережную и амфитеатр за 75 миллионов рублей. Фото
5
18:22
Kia отзывает в РФ более 55 тысяч авто из-за рисков замыкания в моторном отсеке
18:20
Тест по биологии: проверь свои школьные знания
2
18:17
В известном долгострое Тюмени открыли ресторан
18:17
В Чебоксарах упавший с крыши кирпич чуть не прибил женщину
18:16
В Турции оценили переговоры России и Украины
18:14
Жители Иркутской области ружьями сбивали дроны во время атаки
18:13
В ЯНАО выросла конкуренция среди курьеров
18:11
В Тюмени отреставрируют здание, где останавливался химик Менделеев
18:11
Роспотребнадзор призвал носить маски и не выходить на улицу под Екатеринбургом
18:10
Владельца русскоязычной «Википедии» обвинили в пропаганде педофилии
18:10
Где пермякам можно отдохнуть у реки недалеко от города. Карта
18:08
Экс-главе управления капстроительства Перми Чирковой продлили пребывание в СИЗО
1
18:08
Челябинский меткомбинат закончил первый квартал с чистым убытком 1,4 миллиарда
18:05
В Академическом районе Екатеринбурга появится ЗАГС в стиле Кремля
1
18:05
Захарова пообещала рубить правду топором
2
18:05
Переговоры России и Украины в Стамбуле продлились чуть более часа
18:04
В ЯНАО уровень воды в Пяку-Пуре за сутки поднялся более чем на метр. Карта
18:04
Сильные взрывы и мощный пожар: что произошло на территории завода «Пигмент» в Ленобласти
18:03
Главный пристав ХМАО обвинила в проблеме с алиментами поломку сервера
18:01
Кто составит компанию Махонину на выборах губернатора Пермского края. Инфографика
18:00
Комиссия проверила инцидент с купанием детей в несанкционированном месте в Кургане. Фото, видео
17:59
Переговоры России и Украины в Стамбуле завершены
17:59
Журналисты узнали, почему переговоры в Стамбуле начались с опозданием
17:57
На имущество экс-директора «Росатома» Сахарова наложен арест
1
17:57
Делегаты планируют после переговоров в Стамбуле пообщаться с журналистами
17:56
В Перми детский Театр-Тятрик представил премьеру о лете для малышей до года
17:55
В Копейске с поличным задержали директора «Донер Кебаб». Видео
17:51
Москалькова рассказала о процессах репатриации россиян с территории Украины
17:50
В Екатеринбурге готовят театральную мировую премьеру. Видео
17:49
Ямалец по пьяни попытался уехать на угнанной машине в Сургут
17:49
Челябинский продюсер ситкома «Универ.Молодые» раскрыл, что ждет зрителей во втором сезоне
17:47
В РФ отреагировали на слова Британии о переходе в режим готовности к боевым действиям
2
17:47
Соратник Паслера уехал в Москву, не устроившись в Екатеринбурге
2
17:46
В Екатеринбурге показали фильм об изнанке ресторанного бизнеса
3
17:45
В Челябинской области по уровню зарплат лидируют инженеры. Скрин
17:45
Умеров вновь выделился на переговорах в Стамбуле
4
17:44
В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение
17:41
Дума ХМАО собирает внеочередное заседание после фразы скандального коммуниста о мигрантах. Инсайд
1
17:40
В Перми провалилась новая пешеходная дорожка на шоссе Космонавтов
17:39
Владимир Путин выразил благодарность ямальской гимназии
1
17:38
Мэр из ХМАО разобрался с многолетней проблемой жителей
1
17:37
В Забайкалье зафиксирована рекордная площадь лесных пожаров
17:35
Приемные дети тюменки, которых заставляют оплатить долги биологических родителей, попали на «Первый канал»
17:35
Спасатели обратили внимание на грустную правду о разливе мазута в Анапе
2
17:34
Кадыров присвоил Гуцериеву звание «Почетный гражданин Чечни»
17:30
В Сургуте многодетным семьям выдадут бесплатные билеты в парк аттракционов
17:30
Командир разведчиков в зоне СВО поблагодарил пермяков, помогающих фронту
17:30
Курганцы из элитного поселка жалуются на удушающую дорожную пыль. Видео
4
17:28
Губернатор Моор провел переговоры с делегацией из Таджикистана
17:25
Фидан: переговоры РФ и Украины в Стамбуле определяют глобальную судьбу
17:25
Глава МИД Турции пообещал сделать все для разрешения украинского конфликта
17:24
Ученики Пермской краевой музшколы дали премьеру «Маленького принца». Видео
17:23
Следователи ХМАО проверяют причины гибели жителя, найденного в сгоревшем доме
17:23
Фидан заявил о важной роли Эрдогана в контексте переговоров в Стамбуле
17:20
В детские лагеря за пределами ХМАО отправятся почти две тысячи детей из Сургута
17:20
Губернатор Текслер выступит с обращением к заксобранию Челябинской области
17:18
На «Курганстальмосте» выбрали лучших сварщиков, маляров и токарей. Фото
4
17:15
Премьер Индии Моди может пропустить саммит G7 из-за конфликта с Канадой
17:15
Фидан оценил влияние Трампа на урегулирование конфликта на Украине
17:11
Глава МИД Турции сделал заявление перед началом переговоров России и Украины
17:11
Бывший пермский статусный чиновник получил штраф за мошенничество
17:09
В Ямальском поселке, где нет пожарной части, продают пожарное депо, принадлежащее «Газпрому». Фото
17:06
Новенькие люксы и бассейн за 117 млн рублей: как обновляют элитный тюменский правительственный санаторий
17:03
Фидан раскрыл, что именно будет обсуждаться на переговорах в Стамбуле
17:02
Глава МИД Турции подвел итоги первого раунда переговоров России и Украины
17:01
В Кургане прогнозируется дождь с грозой, но будет жарко
1
17:01
«Крови, хочу крови»: как издевались над свердловчанкой, которую нашли мертвой в реке
16:59
«Меня переклинило»: как свердловчанке помочились на лицо и довели до суицида
16:58
В Брянской области выросло число пострадавших после крушения поезда
16:58
В Свердловской области запустили бесплатный сервис для поиска пропавших людей
16:58
Югорчане собрали свыше 25 тонн мусора во время ежегодного экозабега
3
16:55
На Украине сообщили об успехах ВС РФ в Сумской области
16:54
В Челябинске будут судить бывших VIP-росгвардейцев Самохина и Серебрянникова
1
16:53
Участок у Центрального рынка в Перми засадят растениями за 10 млн рублей
16:53
На трассе Пермь — Березники введут запрет для водителей. Схема
16:51
Крупный пожар охватил мусорный полигон под Екатеринбургом
16:49
В Кургане интересно: состоится бесплатный концерт группы LARGO. Видео
3
16:49
Очевидец заявил о сильных взрывах на крупном пожаре в Ленобласти
16:43
Начались переговоры делегаций России и Украины
16:40
Разработки компании из ХМАО внедрят на нефтяных месторождениях Омана
16:37
Прокуратура и МЧС отреагировали на мощный пожар под Санкт-Петербургом. Видео
16:36
Лучший курганский лагерь, которым управляла Аргышева, оказался не готов к сезону
1
16:35
В «Урале» меняется руководство после провального сезона, уходит легенда клуба
4
16:34
В Тюменской области умер мировой судья в отставке
16:31
Пушков предупредил о готовности Британии начать войну с Россией
1
16:31
Спортсмены из Югры и ЯНАО стали победителями всероссийского турнира «Фиджитал Ямал»
16:30
После трагедий на водоеме прокуроры Кургана проверят соблюдение правил купания
16:30
Назначение генерала Шилова пермским министром отклонила Москва
16:26
Есть ли будущее у идеи платить зарплату домохозяйкам — ответы в новом выпуске шоу от URA.RU
16:24
Свердловский боец, потерявший ногу в боях за Донбасс, остался без денег. Видео
2
16:23
В Перми отремонтируют историческое здание судебного участка
16:22
Жительница ХМАО засудила микрокредитную организацию на назойливые звонки
16:21
Роспотребнадзор опроверг фейк о распространении вирусного гепатита А
16:21
В Ленобласти из полыхающего здания завода спасают людей. Видео
16:20
«Отскочила искра»: девочка из Екатеринбурга чуть не осталась без глаза на шоу в Турции. Видео
16:15
Сколько стоит отдохнуть на тюменских пляжах
1
16:15
В Турции ожидают встречи Путина с Зеленским
16:14
Где в Тюмени разрешено купаться. Список
16:12
Сильный ветер и ливень разогнал челябинцев с пляжа. Видео
16:12
Зеки и ЧВК «Вагнер» ищут жителя Карпинска, снявшего зверскую расправу над девушкой
16:09
Как выбрать и хранить клубнику, чтобы не отравиться: советы нутрициолога
16:07
В избиркоме ХМАО раскрыли, где осенью отменены довыборы в думы
16:06
Российские коллекторы привлекли от инвесторов 50 млн рублей с помощью блокчейна
16:05
В ХМАО шесть тысяч человек не смогут попасть за границу из-за алиментных долгов
16:04
В Екатеринбурге изменят 13 автобусных маршрутов
1
16:04
Великобритания сделала первый шаг, готовясь к войне с Россией
16:04
Путину понравилась идея создания Всероссийской службы помощи семье
16:03
Кто такой Артем Тимофеев, который арендовал склад в Челябинске для сборки украинских дронов
3
16:03
Фонд челябинского депутата Барбашина завоевал конкурсную награду за помощь ветеранам СВО. Фото
16:02
«Нож в сердце»: подробности убийства, за которое отсидела свердловчанка, мучившая жертву в Карпинске
16:00
В ЯНАО движение на дороге Обская — Паюта закрыто из-за талых вод
16:00
Под Петербургом разгорелся пожар на крупном лакокрасочном заводе. Видео
16:00
«Работали студенты и мигранты»: силовики обыскивают челябинский склад, где собирали украинские БПЛА
15:55
В Минприроды рассказали о судьбе медведя, который устроил пробежку по Перми
15:53
Аналитики раскрыли, каким специалистам в ХМАО платят вдвое выше рынка
15:53
Интернет в российских самолетах может появиться в скором времени
2
15:53
Путин встретился с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой. Видео
15:52
В Кургане укладывают асфальт у новой школы в Заозерном. Фото
5
15:52
Новый замгубернатора Савинова приехала в уникальный онкоцентр в Екатеринбурге
15:51
Алиханов выдвинул иностранному бизнесу условия для возвращения в Россию
15:50
От секретной базы до космической легенды: космодрому Байконур исполняется 70 лет
15:49
В ХМАО бывший инспектор ДПС организовал наркотрафик
15:48
«Сухой закон» введут в центре Екатеринбурга. Карта
15:47
Ролик блогера Кудряшова о Пермском крае вошел в шорт-лист федерального конкурса. Видео
15:47
Суд огласил приговор оперу-герою из Нижнего Тагила, который внезапно попал в карцер
15:46
Conversation: после выборов в Польше Украина может лишиться поддержки
15:43
В уязвимом для БПЛА районе Курской области сменят главу
15:39
Челябинцы начали выпекать вкусный хлеб с мукой из сверчков и водорослей
4
15:38
В правительстве РФ призвали к «тотальному запрету» вейпов
4
15:37
Две бочки с горючим взорвались при пожаре в Пермском крае. Видео
15:36
Парковку в центре Екатеринбурга сделают бесплатной
1
15:35
Депутат Скалунов организовал трудотряды в челябинской гимназии
2
15:33
«Аэрофлот» отсудил у аэропорта ХМАО ущерб за столкновение самолета с чайкой
1
15:30
В Курганской области произошло три ДТП с мотоциклами всего за два дня
1
15:30
В министерстве социальных отношений Челябинской области новое назначение
15:30
Пермскому миллиардеру Репину отказали во втором гражданстве, которое было нужно ему из-за политики
15:29
Арендаторы склада, где собирали дроны для удара по аэродромам РФ, скрылись из Челябинска
4
15:28
Дочь нового президента Польши Навроцкого обошла отца по популярности в соцсетях. Видео
15:21
Власти Перми повторно ищут арендатора кафе-холмов на эспланаде
1
15:21
Что известно об экстравагантной тюменке на Дзержинского, которая играет на укулеле и поет странные песни
15:21
Полиция спасла от самосуда свердловчанку, которая помочилась на жертву пыток. Видео
15:20
Гладков объявил о внеплановых учениях в регионе после атаки БПЛА
15:20
В Иркутской области разыскивают уроженца Донецка после атаки БПЛА. Фото, видео
15:20
Наемника из Великобритании приговорили к 14 годам колонии за помощь ВСУ
15:15
Гроза с жарой прогнозируется в Шадринске
15:13
Тюменский ХК «Рубин» покинул нападающий Подкорытов
15:12
В Заозерном районе Кургана дети купаются в опасном водоеме. Фото
1
15:12
МИД РФ направил в Венесуэлу запрос о задержании группы россиян
15:11
Украинцы на переговорах в Стамбуле нашли, как выделиться внешне. Видео
15:09
В Пермском крае устроят Фестиваль одуванчиков
15:06
Shot: девушка из Пензы неожиданно для себя родила в туалете офиса
2
15:04
В ЯНАО уровень воды в реках начал снижаться после ледохода. Видео
15:02
В Тюмени до конца июня почти не осталось свободных коттеджей для брони
15:00
В Кургане из-за жары загорелся тополиный пух и произошло возгорание в ТРЦ «РИО»
14:57
«Переносят свои проблемы»: режиссер «Маши и медведя» ответила на критику митрополита Кульберга
14:56
Shaman представит свою песню для «Интервидения» на премии «Муз-ТВ»
14:56
На Екатеринбург внезапно обрушился первый летний ливень. Видео
14:53
Власти ХМАО ввели новые льготы для многодетных и пострадавших от ЧС
14:53
Украинская делегация приехала после российской на встречу в Стамбуле
14:53
На Западе заявили, что Киев перед переговорами в Стамбуле показал истинное лицо
14:50
Гроза, град и дождь: на Тюменскую область надвигается опасная погода
14:47
Российская делегация прибыла на переговоры в Стамбуле. Видео
14:45
Депутаты гордумы дали старт «Трудовому лету» в Челябинске
14:44
В мэрии Кургана обратились к родителям с важной просьбой в связи с жарой. Видео
2
14:44
Самый медийный пермский синоптик раскрыл, каким будет лето
14:44
За гибель водителя, которому отрезало голову в Перми, наказали его руководство
14:40
ВС РФ разгромили украинские цеха по производству беспилотников
1
14:40
NYT признала военный перевес России перед переговорами в Стамбуле
14:38
«Не верим, что показывала грудь»: подруги рассказали о жертве пыток в Карпинске
14:34
Bloomberg: Набиуллину вынуждают пойти на риски ради ключевой ставки
3
14:31
ВСУ выпустили по России дальнобойные ракеты Storm Shadow
14:31
Около 20 вузов России получили предупреждения от Рособрнадзора
14:30
В ЯНАО поймали водителя с рекордными долгами свыше 10 млн
14:30
В челябинском Коркино после реконструкции открылся спортцентр. Фото, видео
14:30
Депутат курганской облдумы Шиншин рискует потерять мандат из-за расследования дела о стройке насыпи. Инсайд
14:27
Челябинским девятиклассникам сообщили результаты экзаменов по иностранному языку
14:27
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