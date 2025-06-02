Бывший пермский статусный чиновник получил штраф за мошенничество

Экс-замглавы администрации Индустриального района Перми — Егор Амоша признан виновным в мошенничестве. Приговор ему был оглашен еще 22 мая.
«Он признан виновным по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). И приговорен к штрафу в размере 300 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе Индустриальный суда Перми.
Гособвинение в судебном процессе настаивало на более суровом наказании — два года колонии общего режима и штрафе в 80 тысяч рублей. Кроме того, прокурор настаивала на запрете занимать должности на муниципальной и госслужбе сроком на два года.
Изначально по делу проходили два фигуранта — Егор Амоша и его бывший руководитель, глава района Дмитрий Дробинин. Однако его дело выделили в отдельное производство, потому как он ушел на СВО.
Ранее URA.RU сообщало версию следствия. В марте 2023 года глава района и его заместитель обманом завладели 500 тысячами рублей, принадлежащими благотворительному фонду, причинив крупный материальный ущерб.
В сентябре того же года глава района получил взятку через посредника за то, чтобы не исполнять распоряжение о демонтаже незаконного павильона для мойки автомобилей. О преступлении в УФСБ по Пермскому краю сообщил пермский предприниматель, который сам дал деньги бывшему чиновнику.
Дробинин оставил пост 25 января 2024 года после того как администрация Перми не продлила с ним контракт. Его место занял первый зам Дмитрий Безденежных, которого весной прошлого года полиция сперва задержала, а потом отпустила в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. После Дробинина администрацию возглавил экс-руководитель СУ СКР по Добрянскому району Алексей Полудницын.
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