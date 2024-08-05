К хабаровскому золотодобытчику в Челябинской области пришли инспекторы

06 августа 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

Компания извлекает золото из отходов разработки целиковых россыпей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU К золотодобытчику в Челябинской области, «Восточной промышленной компании» («ВПК»), зарегистрированной в Хабаровске, пришли инспекторы Росприроднадзора. Как 6 августа заявили в пресс-службе ведомства, визит был профилактическим. «Провели профилактический визит в отношении ООО „Восточная промышленная компания“. Предприятие занимается разведкой и добычей техногенного золота на Северокузнечихинском участке недр в Челябинской области», — заявили в офисе Росприроднадзора. Цель визита, который состоялся 6 августа, заключалась в предотвращении экологических нарушений. В рамках посещения сотрудникам предприятия напомнили об их правах и обязанностях как пользователей недр. Также стороны обсудили возможные трудности при подготовке проектной документации. Сотрудникам недропользователя предоставили консультационную поддержку по возникшим вопросам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К золотодобытчику в Челябинской области, «Восточной промышленной компании» («ВПК»), зарегистрированной в Хабаровске, пришли инспекторы Росприроднадзора. Как 6 августа заявили в пресс-службе ведомства, визит был профилактическим. «Провели профилактический визит в отношении ООО „Восточная промышленная компания“. Предприятие занимается разведкой и добычей техногенного золота на Северокузнечихинском участке недр в Челябинской области», — заявили в офисе Росприроднадзора. Цель визита, который состоялся 6 августа, заключалась в предотвращении экологических нарушений. В рамках посещения сотрудникам предприятия напомнили об их правах и обязанностях как пользователей недр. Также стороны обсудили возможные трудности при подготовке проектной документации. Сотрудникам недропользователя предоставили консультационную поддержку по возникшим вопросам.