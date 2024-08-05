05 августа 2024

К хабаровскому золотодобытчику в Челябинской области пришли инспекторы

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания извлекает золото из отходов разработки целиковых россыпей Фото:

К золотодобытчику в Челябинской области, «Восточной промышленной компании» («ВПК»), зарегистрированной в Хабаровске, пришли инспекторы Росприроднадзора. Как 6 августа заявили в пресс-службе ведомства, визит был профилактическим.

«Провели профилактический визит в отношении ООО „Восточная промышленная компания“. Предприятие занимается разведкой и добычей техногенного золота на Северокузнечихинском участке недр в Челябинской области», — заявили в офисе Росприроднадзора.

Цель визита, который состоялся 6 августа, заключалась в предотвращении экологических нарушений. В рамках посещения сотрудникам предприятия напомнили об их правах и обязанностях как пользователей недр. Также стороны обсудили возможные трудности при подготовке проектной документации. Сотрудникам недропользователя предоставили консультационную поддержку по возникшим вопросам.

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К золотодобытчику в Челябинской области, «Восточной промышленной компании» («ВПК»), зарегистрированной в Хабаровске, пришли инспекторы Росприроднадзора. Как 6 августа заявили в пресс-службе ведомства, визит был профилактическим. «Провели профилактический визит в отношении ООО „Восточная промышленная компания“. Предприятие занимается разведкой и добычей техногенного золота на Северокузнечихинском участке недр в Челябинской области», — заявили в офисе Росприроднадзора. Цель визита, который состоялся 6 августа, заключалась в предотвращении экологических нарушений. В рамках посещения сотрудникам предприятия напомнили об их правах и обязанностях как пользователей недр. Также стороны обсудили возможные трудности при подготовке проектной документации. Сотрудникам недропользователя предоставили консультационную поддержку по возникшим вопросам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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