К хабаровскому золотодобытчику в Челябинской области пришли инспекторы

К золотодобытчику в Челябинской области, «Восточной промышленной компании» («ВПК»), зарегистрированной в Хабаровске, пришли инспекторы Росприроднадзора. Как 6 августа заявили в пресс-службе ведомства, визит был профилактическим.
«Провели профилактический визит в отношении ООО „Восточная промышленная компания“. Предприятие занимается разведкой и добычей техногенного золота на Северокузнечихинском участке недр в Челябинской области», — заявили в офисе Росприроднадзора.
Цель визита, который состоялся 6 августа, заключалась в предотвращении экологических нарушений. В рамках посещения сотрудникам предприятия напомнили об их правах и обязанностях как пользователей недр. Также стороны обсудили возможные трудности при подготовке проектной документации. Сотрудникам недропользователя предоставили консультационную поддержку по возникшим вопросам.
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