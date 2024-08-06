06 августа 2024

Нигер заявил о немедленном разрыве дипотношений с Украиной

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, флаг украины, украинский флаг,  stock
Нигер разорвал отношения с Украиной вслед за Мали Фото:

Правительство Нигера объявило о немедленном разрыве дипломатических отношений с Украиной. Об этом сообщили французские журналисты.

«Власти Нигера заявили о немедленном разрыве дипотношения с Украиной», — передает французское информационное агентство Agence France-Presse (AFP). Ранее сообщалось, что Нигер может разорвать отношения с Киевом вслед за Мали. Правительство Мали решило разорвать дипломатические отношения с Украиной после признания местных повстанцев, что их поддерживает Киев. На Украине назвали разрыв дипотношений со стороны Мали недальновидным решением.

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Правительство Нигера объявило о немедленном разрыве дипломатических отношений с Украиной. Об этом сообщили французские журналисты. «Власти Нигера заявили о немедленном разрыве дипотношения с Украиной», — передает французское информационное агентство Agence France-Presse (AFP). Ранее сообщалось, что Нигер может разорвать отношения с Киевом вслед за Мали. Правительство Мали решило разорвать дипломатические отношения с Украиной после признания местных повстанцев, что их поддерживает Киев. На Украине назвали разрыв дипотношений со стороны Мали недальновидным решением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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