Нигер заявил о немедленном разрыве дипотношений с Украиной

Нигер разорвал отношения с Украиной вслед за Мали
Правительство Нигера объявило о немедленном разрыве дипломатических отношений с Украиной. Об этом сообщили французские журналисты.
«Власти Нигера заявили о немедленном разрыве дипотношения с Украиной», — передает французское информационное агентство Agence France-Presse (AFP). Ранее сообщалось, что Нигер может разорвать отношения с Киевом вслед за Мали. Правительство Мали решило разорвать дипломатические отношения с Украиной после признания местных повстанцев, что их поддерживает Киев. На Украине назвали разрыв дипотношений со стороны Мали недальновидным решением.
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