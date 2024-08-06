Нигер заявил о немедленном разрыве дипотношений с Украиной

07 августа 2024 в 01:18 Размер текста - 17 +

Нигер разорвал отношения с Украиной вслед за Мали Фото: Официальный сайт президента Украины Правительство Нигера объявило о немедленном разрыве дипломатических отношений с Украиной. Об этом сообщили французские журналисты. «Власти Нигера заявили о немедленном разрыве дипотношения с Украиной», — передает французское информационное агентство Agence France-Presse (AFP). Ранее сообщалось, что Нигер может разорвать отношения с Киевом вслед за Мали. Правительство Мали решило разорвать дипломатические отношения с Украиной после признания местных повстанцев, что их поддерживает Киев. На Украине назвали разрыв дипотношений со стороны Мали недальновидным решением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Нигера объявило о немедленном разрыве дипломатических отношений с Украиной. Об этом сообщили французские журналисты. «Власти Нигера заявили о немедленном разрыве дипотношения с Украиной», — передает французское информационное агентство Agence France-Presse (AFP). Ранее сообщалось, что Нигер может разорвать отношения с Киевом вслед за Мали. Правительство Мали решило разорвать дипломатические отношения с Украиной после признания местных повстанцев, что их поддерживает Киев. На Украине назвали разрыв дипотношений со стороны Мали недальновидным решением.