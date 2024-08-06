Два путешественника погибли при крушении самолета в Приморье

Омичи Сергей Федоров и Алена Калагурова разбились в результате крушения самолета в Приморье. Об этом пишет «Царьград». Уточняется, что они заблудились в тумане и врезались в вершину горы.
2Диспетчерская служба Приморского края подтвердила гибель омичей Алены Калагуровой и Сергея Федорова,2, — передает «Царьград». Известно, что они находились на борту частного легкомоторного двухместного самолета Bristell NG-5. Их обнаружили в Шкотовском районе.
Ранее сообщалось, что с радаров пропал самолет в Приморье. Уточнялось, что на борту находится два человека.
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