06 августа 2024

Два путешественника погибли при крушении самолета в Приморье

© Служба новостей «URA.RU»
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Омичи Сергей Федоров и Алена Калагурова разбились в результате крушения самолета в Приморье. Об этом пишет «Царьград». Уточняется, что они заблудились в тумане и врезались в вершину горы.

2Диспетчерская служба Приморского края подтвердила гибель омичей Алены Калагуровой и Сергея Федорова,2, — передает «Царьград». Известно, что они находились на борту частного легкомоторного двухместного самолета Bristell NG-5. Их обнаружили в Шкотовском районе.

Ранее сообщалось, что с радаров пропал самолет в Приморье. Уточнялось, что на борту находится два человека.

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Омичи Сергей Федоров и Алена Калагурова разбились в результате крушения самолета в Приморье. Об этом пишет «Царьград». Уточняется, что они заблудились в тумане и врезались в вершину горы. 2Диспетчерская служба Приморского края подтвердила гибель омичей Алены Калагуровой и Сергея Федорова,2, — передает «Царьград». Известно, что они находились на борту частного легкомоторного двухместного самолета Bristell NG-5. Их обнаружили в Шкотовском районе. Ранее сообщалось, что с радаров пропал самолет в Приморье. Уточнялось, что на борту находится два человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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