Два путешественника погибли при крушении самолета в Приморье

07 августа 2024 в 06:25 Размер текста - 17 +

Омичи Сергей Федоров и Алена Калагурова разбились в результате крушения самолета в Приморье. Об этом пишет «Царьград». Уточняется, что они заблудились в тумане и врезались в вершину горы. 2Диспетчерская служба Приморского края подтвердила гибель омичей Алены Калагуровой и Сергея Федорова,2, — передает «Царьград». Известно, что они находились на борту частного легкомоторного двухместного самолета Bristell NG-5. Их обнаружили в Шкотовском районе. Ранее сообщалось, что с радаров пропал самолет в Приморье. Уточнялось, что на борту находится два человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Омичи Сергей Федоров и Алена Калагурова разбились в результате крушения самолета в Приморье. Об этом пишет «Царьград». Уточняется, что они заблудились в тумане и врезались в вершину горы. 2Диспетчерская служба Приморского края подтвердила гибель омичей Алены Калагуровой и Сергея Федорова,2, — передает «Царьград». Известно, что они находились на борту частного легкомоторного двухместного самолета Bristell NG-5. Их обнаружили в Шкотовском районе. Ранее сообщалось, что с радаров пропал самолет в Приморье. Уточнялось, что на борту находится два человека.