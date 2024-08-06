06 августа 2024

В Челябинске без горячей воды останутся 147 домов и кожвендиспансер

© Служба новостей «URA.RU»
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Без горячей воды останутся четыре лечебных учреждения
Без горячей воды останутся четыре лечебных учреждения Фото:

В Челябинске из-за опрессовок на две недели останутся 147 домов, 12 детских садов, 13 учебных заведений и кожвендиспансер. Об этом 7 августа сообщили в компании «УСТЭК-Челябинск».

«С 14 по 28 августа в Челябинске будут отключены от горячего водоснабжения потребители Тракторозаводского района. Будут отключены 147 многоквартирных домов, 12 детских садов, 13 учебных заведений и четыре лечебных учреждения. Среди них диспансер на улице Горького, поликлиника на проспекте Ленина, медцентр на улице 40 лет Октября и кожвендиспансер на улице Белостоцкого», — сообщили в компании.

Отключения пройдут в рамках финального, шестого этапа опрессовок. С 30 июля по 13 августа проходит пятый этап, в ходе которого без горячей воды остаются 963 дома.

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В Челябинске из-за опрессовок на две недели останутся 147 домов, 12 детских садов, 13 учебных заведений и кожвендиспансер. Об этом 7 августа сообщили в компании «УСТЭК-Челябинск». «С 14 по 28 августа в Челябинске будут отключены от горячего водоснабжения потребители Тракторозаводского района. Будут отключены 147 многоквартирных домов, 12 детских садов, 13 учебных заведений и четыре лечебных учреждения. Среди них диспансер на улице Горького, поликлиника на проспекте Ленина, медцентр на улице 40 лет Октября и кожвендиспансер на улице Белостоцкого», — сообщили в компании. Отключения пройдут в рамках финального, шестого этапа опрессовок. С 30 июля по 13 августа проходит пятый этап, в ходе которого без горячей воды остаются 963 дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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