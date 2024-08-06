В Челябинске без горячей воды останутся 147 домов и кожвендиспансер

В Челябинске из-за опрессовок на две недели останутся 147 домов, 12 детских садов, 13 учебных заведений и кожвендиспансер. Об этом 7 августа сообщили в компании «УСТЭК-Челябинск».
«С 14 по 28 августа в Челябинске будут отключены от горячего водоснабжения потребители Тракторозаводского района. Будут отключены 147 многоквартирных домов, 12 детских садов, 13 учебных заведений и четыре лечебных учреждения. Среди них диспансер на улице Горького, поликлиника на проспекте Ленина, медцентр на улице 40 лет Октября и кожвендиспансер на улице Белостоцкого», — сообщили в компании.
Отключения пройдут в рамках финального, шестого этапа опрессовок. С 30 июля по 13 августа проходит пятый этап, в ходе которого без горячей воды остаются 963 дома.
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