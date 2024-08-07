В Челябинской области от бешенства погибли 42 животных

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От бешенства в Челябинской области за семь месяцев погибло 42 животных
От бешенства в Челябинской области за семь месяцев погибло 42 животных Фото:

В Челябинской области от бешенства с начала года погибли 42 животных, шесть из них — в июле. Об этом URA.RU 7 августа сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.

«С начала 2024 года от вируса погибли 42 животных — семь лис, 14 собак, 15 кошек, белка, барсук и енотовидная собака. Из собак и кошек 24 были домашними, владельцы которых имели возможность привить питомцев», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

В июне в регионе от бешенства скончалось девять животных, еще шесть — в июле. Больше всего случаев зафиксировали в Челябинске и Сосновском районе. На втором месте — Еткульский и Еманжелинский районы.

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В Челябинской области от бешенства с начала года погибли 42 животных, шесть из них — в июле. Об этом URA.RU 7 августа сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «С начала 2024 года от вируса погибли 42 животных — семь лис, 14 собак, 15 кошек, белка, барсук и енотовидная собака. Из собак и кошек 24 были домашними, владельцы которых имели возможность привить питомцев», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. В июне в регионе от бешенства скончалось девять животных, еще шесть — в июле. Больше всего случаев зафиксировали в Челябинске и Сосновском районе. На втором месте — Еткульский и Еманжелинский районы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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