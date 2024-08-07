В Челябинской области от бешенства погибли 42 животных

В Челябинской области от бешенства с начала года погибли 42 животных, шесть из них — в июле. Об этом URA.RU 7 августа сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.
«С начала 2024 года от вируса погибли 42 животных — семь лис, 14 собак, 15 кошек, белка, барсук и енотовидная собака. Из собак и кошек 24 были домашними, владельцы которых имели возможность привить питомцев», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.
В июне в регионе от бешенства скончалось девять животных, еще шесть — в июле. Больше всего случаев зафиксировали в Челябинске и Сосновском районе. На втором месте — Еткульский и Еманжелинский районы.
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