Врио губернатора взялся за наболевшую проблему ХМАО

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук взялся за одну из главных проблем округа — отсутствие общественных туалетов. Он поручил проработать стандарт благоустройства, при котором заветные кабинки по проекту будут комплектовать каждый новый сквер, передает журналист URA.RU со встречи губернатора с жителями Пыть-Яха, которые подняли эту тему.
«Вообще, по поводу туалетов... Если общественные пространства создаются, там есть модульные санузлы — даже не биотуалеты, прямо с коммуникациями. Надо посмотреть, включать их изначально в проект благоустройства», — отметил Кухарук.
Предполагается, что это будут не уродующие облик городов синие биотуалеты, а современные модульные, которые предусматривают даже наличие пеленального столика. Жители округа ждали этого события десятки лет. И терпели, насколько хватало сил. Многие сходили с дистанции прямо в подъездах.
Регулярно югорчане публикуют жалобы в соцсетях на загаженные подъезды. Так, например, в Нижневартовске на двухкилометровой набережной всего один туалет. Он платный, сообщалось, что работает нерегулярно, зимой он был часто закрыт. Второй санузел собирались построить за 25 миллионов рублей, но проект так и не реализовали.
Ранее URA.RU писало о том, что Кухарук во время визита в Пыть-Ях встретился с жителями проблемного СНТ. Дачники несколько лет не могут узаконить права на замену участков и судятся с администрацией города.
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