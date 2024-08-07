07 августа 2024

ООН обеспокоена ранением Поддубного при атаке дрона ВСУ

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, генеральная ассамблея
В ООН Поддубному пожелали скорейшего выздоровления Фото:
новость из сюжета
Военкор Поддубный тяжело ранен в Курской области

В Организации Объединенных Наций (ООН) обеспокоены атакой, которая привела к ранению военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

«Мы обеспокоены атакой, приведшей к ранению журналиста, и надеемся на его скорейшее выздоровление», — сказал Хак, пишет ТАСС. В ООН Поддубному пожелали скорейшего выздоровления после ранения.

Поддубный получил тяжелое ранение в результате атаки ВСУ в Курской области и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Машина, в которой он ехал, попала под обстрел ВСУ. Поддубный пришел в сознание, сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов. Военкор получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска, пишет RT.

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В Организации Объединенных Наций (ООН) обеспокоены атакой, которая привела к ранению военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. «Мы обеспокоены атакой, приведшей к ранению журналиста, и надеемся на его скорейшее выздоровление», — сказал Хак, пишет ТАСС. В ООН Поддубному пожелали скорейшего выздоровления после ранения. Поддубный получил тяжелое ранение в результате атаки ВСУ в Курской области и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Машина, в которой он ехал, попала под обстрел ВСУ. Поддубный пришел в сознание, сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов. Военкор получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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