«Больше квадратов»: в Совфеде предложили улучшения по семейной ипотеке

Семейную ипотеку в России можно усовершенствовать за счет увеличения доступной площади жилья, снижения финансовой нагрузки и усиления региональной поддержки, заявила сенатор и эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова. Эти меры направлены на повышение доступности программы и стимулирование демографического роста.
«Для обновления семейной ипотеки нужно увеличить максимально доступную площадь жилья и размер кредитов, ориентируясь на потребности растущих семей», — отметила Епифанова в разговоре с «Газетой.Ru». По ее словам, текущие параметры программы часто не позволяют семьям с несколькими детьми приобрести комфортное жилье. Увеличение лимитов ипотеки даст возможность выбирать более просторные квартиры, что поддержит желание заводить больше детей.
Вторым шагом сенатор назвала снижение финансового бремени. «Жесткие выплаты и высокие ставки мешают молодым семьям планировать новых детей», — пояснила она. Снижение процентных ставок, продление сроков кредитования или упрощение реструктуризации займов сделают ипотеку более доступной и снизят нагрузку на семейный бюджет.
Третий шаг — усиление региональной ориентации программы и расширение использования материнского капитала. Епифанова предложила упростить выдачу ипотеки по месту регистрации заемщика, чтобы повысить контроль и эффективность региональных инициатив. Такие меры, по ее мнению, могут помочь улучшить качество жизни и создать более стабильные условия для воспроизводства населения.
Ранее сообщалось, что в Совете Федерации рассматривается возможность внесения существенных изменений в порядок оформления семейной ипотеки. Как сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, уже в первом квартале 2026 года может быть введен запрет на оформление семейной ипотеки вне региона постоянной регистрации заемщика. Необходимость изменений обусловлена тем, что значительная доля ипотечных кредитов оформляется в столичных регионах, хотя многие получатели займа фактически проживают в других субъектах РФ.
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