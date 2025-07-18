В Госдуме отреагировали на хаос в работе «Почты России»

Депутат Филатова попросила «Почту России» принять меры из-за задержек доставки
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Филатова попросила «Почту России» принять меры из-за жалоб на задержки доставки
Филатова попросила «Почту России» принять меры из-за жалоб на задержки доставки Фото:

Депутат Госдумы Ирина Филатова обратилась к генеральному директору «Почты России» Михаилу Волкову с требованием срочно решить проблему задержек доставки почтовых отправлений. Об этом свидетельствует официальный запрос парламентария.

«В Государственную Думу поступает большое количество жалоб на работу отделений АО „Почта России“ в связи с неоправданно долгими задержками в доставке почтовых отправлений и непредсказуемыми срокам доставки. Посылки находятся в сортировочных центрах в несколько раз дольше обычного, до одного месяца», — передает РИА Новости текст запроса депутата.

Филатова отметила, что обращения на горячую линию и в службу поддержки компании, по сведениям заявителей, не приводят к результату. В своем обращении к руководству «Почты России» депутат призвала оперативно устранить возникшие логистические трудности и принять меры для недопущения подобных ситуаций впредь. Парламентарий также подчеркнула, что проблема затрагивает клиентов по всей России и фиксируется по разным каналам связи.

Кроме того, в ходе заседания комитета Госдумы по защите конкуренции уже обсуждался вопрос о масштабных сбоях в работе национального почтового оператора. По итогам обсуждения было подчеркнуто: несмотря на стабилизацию финансового положения компании за счет сотрудничества с крупнейшими электронными торговыми платформами, устранение проблем с доставкой и обеспечением кадров находится исключительно в зоне управленческой ответственности руководства.

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Депутат Госдумы Ирина Филатова обратилась к генеральному директору «Почты России» Михаилу Волкову с требованием срочно решить проблему задержек доставки почтовых отправлений. Об этом свидетельствует официальный запрос парламентария. «В Государственную Думу поступает большое количество жалоб на работу отделений АО „Почта России“ в связи с неоправданно долгими задержками в доставке почтовых отправлений и непредсказуемыми срокам доставки. Посылки находятся в сортировочных центрах в несколько раз дольше обычного, до одного месяца», — передает РИА Новости текст запроса депутата. Филатова отметила, что обращения на горячую линию и в службу поддержки компании, по сведениям заявителей, не приводят к результату. В своем обращении к руководству «Почты России» депутат призвала оперативно устранить возникшие логистические трудности и принять меры для недопущения подобных ситуаций впредь. Парламентарий также подчеркнула, что проблема затрагивает клиентов по всей России и фиксируется по разным каналам связи. Кроме того, в ходе заседания комитета Госдумы по защите конкуренции уже обсуждался вопрос о масштабных сбоях в работе национального почтового оператора. По итогам обсуждения было подчеркнуто: несмотря на стабилизацию финансового положения компании за счет сотрудничества с крупнейшими электронными торговыми платформами, устранение проблем с доставкой и обеспечением кадров находится исключительно в зоне управленческой ответственности руководства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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