07 августа 2024

Симптомы рака легких перечислил челябинский врач Тарасов

Челябинский врач Тарасов: кашель и отдышка — одни из симптомов рака легких
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Алексей Текслер в Верхнеуральском муниципальном районе. Челябинская область , тарасов дмитрий
Рак легких на ранних стадиях протекает почти бессимптомно, говорит Дмитрий Тарасов (на фото) Фото:

Кашель, боль в грудной клетке, одышка, общее недомогание и быстрая утомляемость могут быть симптомами рака легких. Об этом заявил главный врач челябинской городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов.

«Когда стоит насторожиться и обратиться к врачу? Если у вас появились кашель, боль в грудной клетке, одышка, осип голос, произошла потеря веса, есть общее недомогание — слабость, температура, быстрая утомляемость. Это и могут быть симптомы рака легких», — сообщил Тарасов на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Заболевание на ранних стадиях протекает почти бессимптомно. Из-за чего упущено главное условие для его излечения — ранняя диагностика. Но, если выявить болезнь на первой-второй стадиях, пациент проходит органосохранное лечение и имеет высокие шансы на излечение, отмечает Тарасов.

Чтобы выявить рак легкого на ранних стадиях, нельзя пропускать профилактические осмотры и диспансеризацию. Стоит исключить факторы риска развития болезни: пассивное курение, работу на вредном производстве. Также важно заботиться о здоровье, избегать вирусных инфекций, осложненных пневмонией и хронических болезней дыхательной системы.

Тарасов ранее рассказал о причинах рака ротовой полости у поклонников ЗОЖ. Сколки зубов, привычка жевать ручку или карандаш — все это может спровоцировать развитие рака, сообщил специалист.

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Кашель, боль в грудной клетке, одышка, общее недомогание и быстрая утомляемость могут быть симптомами рака легких. Об этом заявил главный врач челябинской городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов. «Когда стоит насторожиться и обратиться к врачу? Если у вас появились кашель, боль в грудной клетке, одышка, осип голос, произошла потеря веса, есть общее недомогание — слабость, температура, быстрая утомляемость. Это и могут быть симптомы рака легких», — сообщил Тарасов на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Заболевание на ранних стадиях протекает почти бессимптомно. Из-за чего упущено главное условие для его излечения — ранняя диагностика. Но, если выявить болезнь на первой-второй стадиях, пациент проходит органосохранное лечение и имеет высокие шансы на излечение, отмечает Тарасов. Чтобы выявить рак легкого на ранних стадиях, нельзя пропускать профилактические осмотры и диспансеризацию. Стоит исключить факторы риска развития болезни: пассивное курение, работу на вредном производстве. Также важно заботиться о здоровье, избегать вирусных инфекций, осложненных пневмонией и хронических болезней дыхательной системы. Тарасов ранее рассказал о причинах рака ротовой полости у поклонников ЗОЖ. Сколки зубов, привычка жевать ручку или карандаш — все это может спровоцировать развитие рака, сообщил специалист.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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