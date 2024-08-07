Симптомы рака легких перечислил челябинский врач Тарасов

Кашель, боль в грудной клетке, одышка, общее недомогание и быстрая утомляемость могут быть симптомами рака легких. Об этом заявил главный врач челябинской городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов.
«Когда стоит насторожиться и обратиться к врачу? Если у вас появились кашель, боль в грудной клетке, одышка, осип голос, произошла потеря веса, есть общее недомогание — слабость, температура, быстрая утомляемость. Это и могут быть симптомы рака легких», — сообщил Тарасов на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Заболевание на ранних стадиях протекает почти бессимптомно. Из-за чего упущено главное условие для его излечения — ранняя диагностика. Но, если выявить болезнь на первой-второй стадиях, пациент проходит органосохранное лечение и имеет высокие шансы на излечение, отмечает Тарасов.
Чтобы выявить рак легкого на ранних стадиях, нельзя пропускать профилактические осмотры и диспансеризацию. Стоит исключить факторы риска развития болезни: пассивное курение, работу на вредном производстве. Также важно заботиться о здоровье, избегать вирусных инфекций, осложненных пневмонией и хронических болезней дыхательной системы.
Тарасов ранее рассказал о причинах рака ротовой полости у поклонников ЗОЖ. Сколки зубов, привычка жевать ручку или карандаш — все это может спровоцировать развитие рака, сообщил специалист.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!