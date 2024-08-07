Общество Здоровье Симптомы рака легких перечислил челябинский врач Тарасов Челябинский врач Тарасов: кашель и отдышка — одни из симптомов рака легких 08 августа 2024 в 05:48 Размер текста - 17 + Рак легких на ранних стадиях протекает почти бессимптомно, говорит Дмитрий Тарасов (на фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кашель, боль в грудной клетке, одышка, общее недомогание и быстрая утомляемость могут быть симптомами рака легких. Об этом заявил главный врач челябинской городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов. «Когда стоит насторожиться и обратиться к врачу? Если у вас появились кашель, боль в грудной клетке, одышка, осип голос, произошла потеря веса, есть общее недомогание — слабость, температура, быстрая утомляемость. Это и могут быть симптомы рака легких», — сообщил Тарасов на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Заболевание на ранних стадиях протекает почти бессимптомно. Из-за чего упущено главное условие для его излечения — ранняя диагностика. Но, если выявить болезнь на первой-второй стадиях, пациент проходит органосохранное лечение и имеет высокие шансы на излечение, отмечает Тарасов. Чтобы выявить рак легкого на ранних стадиях, нельзя пропускать профилактические осмотры и диспансеризацию. Стоит исключить факторы риска развития болезни: пассивное курение, работу на вредном производстве. Также важно заботиться о здоровье, избегать вирусных инфекций, осложненных пневмонией и хронических болезней дыхательной системы. Тарасов ранее рассказал о причинах рака ротовой полости у поклонников ЗОЖ. Сколки зубов, привычка жевать ручку или карандаш — все это может спровоцировать развитие рака, сообщил специалист. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Кашель, боль в грудной клетке, одышка, общее недомогание и быстрая утомляемость могут быть симптомами рака легких. Об этом заявил главный врач челябинской городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов. «Когда стоит насторожиться и обратиться к врачу? Если у вас появились кашель, боль в грудной клетке, одышка, осип голос, произошла потеря веса, есть общее недомогание — слабость, температура, быстрая утомляемость. Это и могут быть симптомы рака легких», — сообщил Тарасов на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Заболевание на ранних стадиях протекает почти бессимптомно. Из-за чего упущено главное условие для его излечения — ранняя диагностика. Но, если выявить болезнь на первой-второй стадиях, пациент проходит органосохранное лечение и имеет высокие шансы на излечение, отмечает Тарасов. Чтобы выявить рак легкого на ранних стадиях, нельзя пропускать профилактические осмотры и диспансеризацию. Стоит исключить факторы риска развития болезни: пассивное курение, работу на вредном производстве. Также важно заботиться о здоровье, избегать вирусных инфекций, осложненных пневмонией и хронических болезней дыхательной системы. Тарасов ранее рассказал о причинах рака ротовой полости у поклонников ЗОЖ. Сколки зубов, привычка жевать ручку или карандаш — все это может спровоцировать развитие рака, сообщил специалист. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям