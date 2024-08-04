04 августа 2024
03 августа 2024

Челябинский врач рассказал о причинах рака ротовой полости у поклонников ЗОЖ

Челябинский врач Тарасов: привычка жевать карандаш спровоцирует рак
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Верхнеуральском муниципальном районе. Челябинская область , тарасов дмитрий
Тарасов рассказал о рисках развития рака полости рта (архивное фото) Фото:

Риски развития рака ротовой полости есть не только у курильщиков, но и у поклонников здорового образа жизни. Сколки зубов, привычка жевать ручку или карандаш — все это может спровоцировать развитие рака, заявил главврач челябинской областной клинической больницы № 1 Дмитрий Тарасов.

«Курильщики, надеюсь, знают, что рискуют заработать этот вид рака из-за своей привычки. Но шансы есть даже у поклонников ЗОЖа», — сообщил Тарасов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Развитию рака полости рта способствуют острые и нависающие края коронок, пломб и сколы зубов. Долгое травмирование слизистых щек и языка — одна из самых распространенных причин онкопроцессов в полости рта. Сначала появляются эрозии и рубцы, потом папилломы, которые могут перерасти в злокачественные.

Угрозу представляют пирсинги языка и губ. Опаснее всего массивные и негладкие украшения, особенно в области языка, так как он постоянно двигается, говорит Тарасов.

Жевание карандашей, ручек и прочих письменных принадлежностей постоянно травмирует слизистую в одних и тех же местах. В итоге появляется незаживающие язвы.

Одним из ярких примеров является афта Беднара — незаживающая рана посередине неба, возникающая из-за привычки тыкать эту зону ручкой или карандашом. Рак полости рта рискуют заработать также обладатели привычки прикусывать щеки или губу, отмечает врач.

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Риски развития рака ротовой полости есть не только у курильщиков, но и у поклонников здорового образа жизни. Сколки зубов, привычка жевать ручку или карандаш — все это может спровоцировать развитие рака, заявил главврач челябинской областной клинической больницы № 1 Дмитрий Тарасов. «Курильщики, надеюсь, знают, что рискуют заработать этот вид рака из-за своей привычки. Но шансы есть даже у поклонников ЗОЖа», — сообщил Тарасов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Развитию рака полости рта способствуют острые и нависающие края коронок, пломб и сколы зубов. Долгое травмирование слизистых щек и языка — одна из самых распространенных причин онкопроцессов в полости рта. Сначала появляются эрозии и рубцы, потом папилломы, которые могут перерасти в злокачественные. Угрозу представляют пирсинги языка и губ. Опаснее всего массивные и негладкие украшения, особенно в области языка, так как он постоянно двигается, говорит Тарасов. Жевание карандашей, ручек и прочих письменных принадлежностей постоянно травмирует слизистую в одних и тех же местах. В итоге появляется незаживающие язвы. Одним из ярких примеров является афта Беднара — незаживающая рана посередине неба, возникающая из-за привычки тыкать эту зону ручкой или карандашом. Рак полости рта рискуют заработать также обладатели привычки прикусывать щеки или губу, отмечает врач.
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