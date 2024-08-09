Больше тысячи челябинских семей сняли квартиры по льготным ценам

Жители Челябинской области в два раза чаще стали снимать жилье на условиях социального найма. Как следует из отчета Челябинскстата, в 2023 году такой возможностью в регионе воспользовалось больше тысячи семей. При этом годом ранее было 572 семьи.
«Количество семей, получивших жилое помещение по договорам социального найма по Челябинской области. В 2021 году — 420 семей, в 2022 году — 572 семьи, в 2023 году — 1081 семья», — уточнили в Челябинскстате.
Жилье на льготных условиях сдают сами муниципалитеты. Как URA.RU пояснили в пресс-службе мэрии Озерска, на квартиры претендуют жители, состоящие на учете в качестве нуждающихся, в порядке очередности, при наличии свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда. Основная доля семей в общем итоге из года в год снимает жилье в областной столице.
«В 2021 году 389 семьям, проживающим в Челябинске, предоставлены жилые помещения (социальные выплаты на приобретение жилых помещений). В 2022 году указанный показатель составил 304 семьи, а в 2023 году — 463 семьи. Граждане получили жилые помещения как по договорам социального найма, так и но договорам найма в соответствии с действующим законодательством», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии города.
Отметить новоселье льготные категории могут также по региональным и федеральным программам. Из 64 квартир, выданных в 2022 году в Кыштыме, 48 объектов распределено среди граждан, переселяемых из аварийного жилья, 16 — среди детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Как пояснили в мэрии Златоуста, бывшие сироты по достижении 18-летнего возраста могут рассчитывать на квартиру по спецнайму — фактически он социальный, но с возможностью через пять либо десять лет приватизировать недвижимость.
«Воспользоваться городской программой могут и люди, кто готов снять квартиру на условиях коммерческого найма. В Златоусте в течение первого полугодия 2023 года такую возможность использовали 39 человек, в 2024 году — 33», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии Златоуста.
Среди льготников, отметили челябинские власти, федеральное финансирование предусмотрено для ветеранов Великой Отечественной войны, чернобыльцев, острадавших на «Маяке», вынужденных переселенцев и переселенцев с крайнего севера. Среди льготных категорий есть инвалиды и ветераны боевых действий, вставшие на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года.
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