АЗС будут восстанавливать
Владельцы сгоревшей под Пермью АЗС подсчитывают ущерб. По словам одного из них, только одна заправочная колонка стоит около 800 тысяч рублей.
«Самое главное никто не пострадал. Заправку будем восстанавливать. Одна такая колонка, к которой тачки подъезжают стоит около 800 тысяч», — рассказал мужчина корреспонденту URA.RU. Представляться он отказался. О причинах пожара он сообщить не смог. Сами не понимаем, что здесь могло произойти. Это самая защищенная заправка», — сказал он.
На месте ЧП сейчас работает полиция и пожарные дознаватели. Им предстоит выяснить из-за чего загорелась АЗС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!