Курской области выделят 220 млн рублей для помощи местным жителям

Деньги будут направлены на единовременные выплаты
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Правительство РФ выделит 220 миллионов рублей Курской области на единовременные выплаты жителям региона. Об этом сообщили в секретариате первого вице-премьера страны Дениса Мантурова.
«Правительство выделит Курской области 220 млн рублей на материальную помощь жителям региона», — заявили в секретариате Мантурова. Сообщение приводит ТАСС.
В Курской области введен режим ЧС. В Минобороны РФ сообщали об эффективной работе средств ПВО, которые отражают удары БПЛА и ракетных снарядов. Что происходит под Курском после нескольких дней боев — в материале URA.RU.
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