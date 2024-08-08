08 августа 2024

Курской области выделят 220 млн рублей для помощи местным жителям

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги будут направлены на единовременные выплаты
Деньги будут направлены на единовременные выплаты Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Правительство РФ выделит 220 миллионов рублей Курской области на единовременные выплаты жителям региона. Об этом сообщили в секретариате первого вице-премьера страны Дениса Мантурова.

«Правительство выделит Курской области 220 млн рублей на материальную помощь жителям региона», — заявили в секретариате Мантурова. Сообщение приводит ТАСС.

В Курской области введен режим ЧС. В Минобороны РФ сообщали об эффективной работе средств ПВО, которые отражают удары БПЛА и ракетных снарядов. Что происходит под Курском после нескольких дней боев — в материале URA.RU.

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Правительство РФ выделит 220 миллионов рублей Курской области на единовременные выплаты жителям региона. Об этом сообщили в секретариате первого вице-премьера страны Дениса Мантурова. «Правительство выделит Курской области 220 млн рублей на материальную помощь жителям региона», — заявили в секретариате Мантурова. Сообщение приводит ТАСС. В Курской области введен режим ЧС. В Минобороны РФ сообщали об эффективной работе средств ПВО, которые отражают удары БПЛА и ракетных снарядов. Что происходит под Курском после нескольких дней боев — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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