Несколько челябинских поселков остались без электроэнергии из-за угрозы потопа

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Власти приняли решение обесточить поселки, чтобы избежать несчастных случаев при подтоплении
Власти приняли решение обесточить поселки, чтобы избежать несчастных случаев при подтоплении Фото:
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Поселки Мухаметово, Сактаево, Карасево и Байдашево, входящие в состав Карабашского городского округа Челябинской области, остались без электричества из-за угрозы подтопления. Об этом URA.RU 9 августа сообщили в пресс-службе администрации округа.

«В связи с угрозой подтопления, поселки Мухаметово, Сактаево, Карасево и Байдашево вынуждены временно приостановить подачу электроэнергии. Данное решение принято в целях предотвращения возможных несчастных случаев и минимизации ущерба», — объяснили решение власти округа.

В администрации рекомендовали жителям быть готовыми к эвакуации: приготовить документы, медикаменты, продукты питания на несколько дней. Также необходимо стоит следить за информацией от местных властей и служб экстренного реагирования, которые предоставят актуальные данные о ситуации.

Также необходимо быть готовыми к эвакуации жителям Миасского городского округа. В связи с выходом из берегов лесного озера Сырыткуль несколько населенных пунктов могут быть затоплены. Власти следят за ситуацией.

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Поселки Мухаметово, Сактаево, Карасево и Байдашево, входящие в состав Карабашского городского округа Челябинской области, остались без электричества из-за угрозы подтопления. Об этом URA.RU 9 августа сообщили в пресс-службе администрации округа. «В связи с угрозой подтопления, поселки Мухаметово, Сактаево, Карасево и Байдашево вынуждены временно приостановить подачу электроэнергии. Данное решение принято в целях предотвращения возможных несчастных случаев и минимизации ущерба», — объяснили решение власти округа. В администрации рекомендовали жителям быть готовыми к эвакуации: приготовить документы, медикаменты, продукты питания на несколько дней. Также необходимо стоит следить за информацией от местных властей и служб экстренного реагирования, которые предоставят актуальные данные о ситуации. Также необходимо быть готовыми к эвакуации жителям Миасского городского округа. В связи с выходом из берегов лесного озера Сырыткуль несколько населенных пунктов могут быть затоплены. Власти следят за ситуацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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