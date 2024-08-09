Несколько челябинских поселков остались без электроэнергии из-за угрозы потопа

Поселки Мухаметово, Сактаево, Карасево и Байдашево, входящие в состав Карабашского городского округа Челябинской области, остались без электричества из-за угрозы подтопления. Об этом URA.RU 9 августа сообщили в пресс-службе администрации округа.
«В связи с угрозой подтопления, поселки Мухаметово, Сактаево, Карасево и Байдашево вынуждены временно приостановить подачу электроэнергии. Данное решение принято в целях предотвращения возможных несчастных случаев и минимизации ущерба», — объяснили решение власти округа.
В администрации рекомендовали жителям быть готовыми к эвакуации: приготовить документы, медикаменты, продукты питания на несколько дней. Также необходимо стоит следить за информацией от местных властей и служб экстренного реагирования, которые предоставят актуальные данные о ситуации.
Также необходимо быть готовыми к эвакуации жителям Миасского городского округа. В связи с выходом из берегов лесного озера Сырыткуль несколько населенных пунктов могут быть затоплены. Власти следят за ситуацией.
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