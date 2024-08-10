Ученые рассказали о последствиях чрезмерного употребления воды в жару

WSJ: чрезмерное питье воды в жару приведет к интоксикации
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Выпускники УрФУ. Екатеринбург , питьевая вода, лето, жара, жажда
Если человек выпивает более литра воды в час, то он сталкивается с риском потенциального разбавления электролитов Фото:

Водная интоксикация может стать растущей проблемой для организма человека. Об этом рассказала Коллин Муньос, директор и соучредитель Центра здоровья гидратации в Университете Хартфорда.

«Когда кто-то пьет слишком много воды в течение короткого периода времени, это может привести к разжижению натрия в крови, известному как гипонатриемия или водная интоксикация. Это состояние может стать особенно опасным, когда оно приводит к отеку клеток мозга. Расширение оказывает давление на определенные части мозга и может привести к коме, судорогам или смерти», — пишет WSJ, ссылаясь на слова ученых.

По словам врача Тандера Джалили, если человек выпивает более литра воды в час, то он сталкивается с риском потенциального разбавления электролитов, что плохо сказывается на его организме. Это может привести к плохой функции почек, сердечной и печеночной недостаточности, а также к гипонатриемии.

Несмотря на полезные свойства воды, врачи советуют не заставлять себя и пить только для утоления жажды. По мнению национальной академии наук, людям нужно употреблять около 11,5 чашек жидкости в день, что включает жидкость из воды, других напитков и пищи.

По мнению научного руководителя сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольги Шуппо, пить нужно полтора-два литра воды в сутки независимо от роста и веса. А если человек испытывает жажду и постоянно хочет пить, ощущает сухость во рту и головокружения, необходимо обратиться к врачу, потому что это может предвещать о болезнях.

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Водная интоксикация может стать растущей проблемой для организма человека. Об этом рассказала Коллин Муньос, директор и соучредитель Центра здоровья гидратации в Университете Хартфорда. «Когда кто-то пьет слишком много воды в течение короткого периода времени, это может привести к разжижению натрия в крови, известному как гипонатриемия или водная интоксикация. Это состояние может стать особенно опасным, когда оно приводит к отеку клеток мозга. Расширение оказывает давление на определенные части мозга и может привести к коме, судорогам или смерти», — пишет WSJ, ссылаясь на слова ученых. По словам врача Тандера Джалили, если человек выпивает более литра воды в час, то он сталкивается с риском потенциального разбавления электролитов, что плохо сказывается на его организме. Это может привести к плохой функции почек, сердечной и печеночной недостаточности, а также к гипонатриемии. Несмотря на полезные свойства воды, врачи советуют не заставлять себя и пить только для утоления жажды. По мнению национальной академии наук, людям нужно употреблять около 11,5 чашек жидкости в день, что включает жидкость из воды, других напитков и пищи. По мнению научного руководителя сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольги Шуппо, пить нужно полтора-два литра воды в сутки независимо от роста и веса. А если человек испытывает жажду и постоянно хочет пить, ощущает сухость во рту и головокружения, необходимо обратиться к врачу, потому что это может предвещать о болезнях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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