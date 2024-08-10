Экс-министр обороны Украины признался, что вторжение в Курскую область готовилось давно

Экс-минобороны Украины Загороднюк: вторжение в Курскую область готовилось давно
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ВСУ готовились к вторжению в Курскую область
ВСУ готовились к вторжению в Курскую область Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Операция по вторжению ВСУ в Курскую область была тщательно спланирована Киевом заблаговременно. Об этом заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк. По его словам, 

«Киев планировал операцию задолго до этого», — сообщило Financial Times (FT) со ссылкой на слова Загороднюка. По словам экс-министра, главными задачами ВСУ при вторжении являлись: отвлечение российских сил с других участков фронта, перенос боевых действий непосредственно на территорию Российской Федерации для снижения их поддержки среди населения, выявление слабых мест ВС РФ, а также перехват стратегической инициативы.

ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. Столкновения с противником на границе региона продолжаются. В связи с неспокойной обстановкой был введен режим контртеррористической операции КТО.

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Операция по вторжению ВСУ в Курскую область была тщательно спланирована Киевом заблаговременно. Об этом заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк. По его словам,  «Киев планировал операцию задолго до этого», — сообщило Financial Times (FT) со ссылкой на слова Загороднюка. По словам экс-министра, главными задачами ВСУ при вторжении являлись: отвлечение российских сил с других участков фронта, перенос боевых действий непосредственно на территорию Российской Федерации для снижения их поддержки среди населения, выявление слабых мест ВС РФ, а также перехват стратегической инициативы. ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. Столкновения с противником на границе региона продолжаются. В связи с неспокойной обстановкой был введен режим контртеррористической операции КТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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