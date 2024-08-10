Экс-министр обороны Украины признался, что вторжение в Курскую область готовилось давно

Операция по вторжению ВСУ в Курскую область была тщательно спланирована Киевом заблаговременно. Об этом заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк. По его словам,
«Киев планировал операцию задолго до этого», — сообщило Financial Times (FT) со ссылкой на слова Загороднюка. По словам экс-министра, главными задачами ВСУ при вторжении являлись: отвлечение российских сил с других участков фронта, перенос боевых действий непосредственно на территорию Российской Федерации для снижения их поддержки среди населения, выявление слабых мест ВС РФ, а также перехват стратегической инициативы.
ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. Столкновения с противником на границе региона продолжаются. В связи с неспокойной обстановкой был введен режим контртеррористической операции КТО.
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