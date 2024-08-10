В Свердловской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Фото

11 августа 2024 в 10:29 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции разыскивают виновника аварии (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вечером 10 августа на трассе под Верхотурьем (Свердловская область) неустановленный водитель насмерть сбил человека и скрылся места ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Неустановленный водитель, двигаясь на неустановленном автомобиле по автодороге „Верхотурье- село Дерябино“ на 9 км., допустил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. В настоящий момент разыскивается сотрудниками полиции», — пояснили в telegram-канале ведомства. В результате происшествия 24-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался до приезда скорой. Он был одет в темную одежду и являлся жителем Верхотурья. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование. ГИБДД Свердловской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вечером 10 августа на трассе под Верхотурьем (Свердловская область) неустановленный водитель насмерть сбил человека и скрылся места ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Неустановленный водитель, двигаясь на неустановленном автомобиле по автодороге „Верхотурье- село Дерябино“ на 9 км., допустил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. В настоящий момент разыскивается сотрудниками полиции», — пояснили в telegram-канале ведомства. В результате происшествия 24-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался до приезда скорой. Он был одет в темную одежду и являлся жителем Верхотурья. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.