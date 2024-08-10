Вечером 10 августа на трассе под Верхотурьем (Свердловская область) неустановленный водитель насмерть сбил человека и скрылся места ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«Неустановленный водитель, двигаясь на неустановленном автомобиле по автодороге „Верхотурье- село Дерябино“ на 9 км., допустил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. В настоящий момент разыскивается сотрудниками полиции», — пояснили в telegram-канале ведомства.
В результате происшествия 24-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался до приезда скорой. Он был одет в темную одежду и являлся жителем Верхотурья. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование.
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