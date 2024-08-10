В Свердловскую область возвращаются ливни и грозы

11 августа 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

13 августа дожди охватят практически всю территорию области (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU Свердловская область встретит рабочую неделю осадками 12 августа и дождями с грозами 13 августа. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Осадки, связанные с фронтом, начнутся в Свердловской области в понедельник днем, преимущественно в ее юго-западных районах. Во вторник циклон выйдет на Урал, дожди (с шансами на грозы) охватят практически всю территорию области, которая будет расположена под петлей окклюзии циклона», — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Синоптик и метеоролог Александр Шувалов в беседе с URA.RU предрек Уралу осеннюю погоду уже во второй декаде августа. Ожидаются частые дожди и умеренная температура, не превышающая 20 градусов. При этом регион избежит экстремальных погодных условий, таких как залповые ливни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловская область встретит рабочую неделю осадками 12 августа и дождями с грозами 13 августа. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Осадки, связанные с фронтом, начнутся в Свердловской области в понедельник днем, преимущественно в ее юго-западных районах. Во вторник циклон выйдет на Урал, дожди (с шансами на грозы) охватят практически всю территорию области, которая будет расположена под петлей окклюзии циклона», — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Синоптик и метеоролог Александр Шувалов в беседе с URA.RU предрек Уралу осеннюю погоду уже во второй декаде августа. Ожидаются частые дожди и умеренная температура, не превышающая 20 градусов. При этом регион избежит экстремальных погодных условий, таких как залповые ливни.