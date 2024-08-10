10 августа 2024

В Свердловскую область возвращаются ливни и грозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь. Екатеринбург, непогода, зонтик, дождливая погода, пасмурная погода, дождь
13 августа дожди охватят практически всю территорию области (фото из архива) Фото:

Свердловская область встретит рабочую неделю осадками 12 августа и дождями с грозами 13 августа. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Осадки, связанные с фронтом, начнутся в Свердловской области в понедельник днем, преимущественно в ее юго-западных районах. Во вторник циклон выйдет на Урал, дожди (с шансами на грозы) охватят практически всю территорию области, которая будет расположена под петлей окклюзии циклона», — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Синоптик и метеоролог Александр Шувалов в беседе с URA.RU предрек Уралу осеннюю погоду уже во второй декаде августа. Ожидаются частые дожди и умеренная температура, не превышающая 20 градусов. При этом регион избежит экстремальных погодных условий, таких как залповые ливни.

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Свердловская область встретит рабочую неделю осадками 12 августа и дождями с грозами 13 августа. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Осадки, связанные с фронтом, начнутся в Свердловской области в понедельник днем, преимущественно в ее юго-западных районах. Во вторник циклон выйдет на Урал, дожди (с шансами на грозы) охватят практически всю территорию области, которая будет расположена под петлей окклюзии циклона», — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Синоптик и метеоролог Александр Шувалов в беседе с URA.RU предрек Уралу осеннюю погоду уже во второй декаде августа. Ожидаются частые дожди и умеренная температура, не превышающая 20 градусов. При этом регион избежит экстремальных погодных условий, таких как залповые ливни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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