В Свердловскую область возвращаются ливни и грозы

Свердловская область встретит рабочую неделю осадками 12 августа и дождями с грозами 13 августа. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.
«Осадки, связанные с фронтом, начнутся в Свердловской области в понедельник днем, преимущественно в ее юго-западных районах. Во вторник циклон выйдет на Урал, дожди (с шансами на грозы) охватят практически всю территорию области, которая будет расположена под петлей окклюзии циклона», — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Синоптик и метеоролог Александр Шувалов в беседе с URA.RU предрек Уралу осеннюю погоду уже во второй декаде августа. Ожидаются частые дожди и умеренная температура, не превышающая 20 градусов. При этом регион избежит экстремальных погодных условий, таких как залповые ливни.
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