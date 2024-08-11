Минченко дал оценку хода избирательной кампании на пост губернатора ХМАО

В избирательной кампании Руслана Кухарука на пост губернатора ХМАО отсутствуют громкие инфоповоды, потому что выбирается глава региона не населением, а большинством голосов депутатов регионального парламента. Так оценил ход предвыборной гонки в Югре глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в новом рейтинге политической устойчивости губернаторов.
«Единственный врио, который не будет избираться на прямых выборах — врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук. Это диктует и предвыборный фон в регионе, который отличается отсутствием громких инфоповодов», — указано в документе. Политолог также указывает, что Кухарук уже объездил большинство муниципалитетов ХМАО, где знакомится с местными элитами и проверяет проблемные объекты на основе запросов от жителей в социальных сетях.
Самым ярким событием Минченко называет выборы главы Сургута. Этот пост занял Максим Слепов, прежде пребывавший на позиции спикера городской думы. Также Минченко позитивно оценил решение Кухарука о том, чтобы бывший губернатор ХМАО Наталья Комарова заняла место сенатора в Совете Федерации. «Это классический сценарий, когда врио главы региона номинирует предшественника, что снижает конфликтный потенциал с ним и его командой, которая частично может сохранять влияние в регионе и местной элите», — считает эксперт.
Ранее URA.RU сообщало, что список кандидатов на пост главы ХМАО передается губернатору Тюменской области Александру Моору. Он сокращает его до пяти претендентов и отправляет их президенту РФ Владимиру Путину, который выберет троих. Из участников финальной тройки депутаты окружной думы ХМАО выберут губернатора округа в Единый день голосования 8 сентября 2024 года.
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