11 августа 2024

Спасатели ХМАО нашли пенсионерку, которая блуждала в лесу всю ночь

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели помогли вернуться домой пенсионерке из Югорска, которая потерялась в лесу
Спасатели помогли вернуться домой пенсионерке из Югорска, которая потерялась в лесу Фото:

Спасатели всю ночь искали пенсионерку из Югорска (ХМАО), которая одна ушла в лес. Сегодня поиски увенчались успехом, сообщили городские власти. 

«Вчера югорчанка 1947 года рождения не смогла самостоятельно выйти из леса. Службы вели поиски всю ночь, сегодня жительницу Югорска нашли», — сообщила администрация Югорска в Telegram-канале.

У женщины с собой был сотовый телефон. Она оставалась на связи до сегодняшнего утра, благодаря чему спасатели сумели найти ее в лесной чаще.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе (ХМАО) полицейские организовали поиск заблудившегося в тайге лесоруба. Мужчину нашли и помогли вернуться домой.

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Спасатели всю ночь искали пенсионерку из Югорска (ХМАО), которая одна ушла в лес. Сегодня поиски увенчались успехом, сообщили городские власти.  «Вчера югорчанка 1947 года рождения не смогла самостоятельно выйти из леса. Службы вели поиски всю ночь, сегодня жительницу Югорска нашли», — сообщила администрация Югорска в Telegram-канале. У женщины с собой был сотовый телефон. Она оставалась на связи до сегодняшнего утра, благодаря чему спасатели сумели найти ее в лесной чаще. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе (ХМАО) полицейские организовали поиск заблудившегося в тайге лесоруба. Мужчину нашли и помогли вернуться домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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