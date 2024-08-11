Спасатели ХМАО нашли пенсионерку, которая блуждала в лесу всю ночь

Спасатели всю ночь искали пенсионерку из Югорска (ХМАО), которая одна ушла в лес. Сегодня поиски увенчались успехом, сообщили городские власти.
«Вчера югорчанка 1947 года рождения не смогла самостоятельно выйти из леса. Службы вели поиски всю ночь, сегодня жительницу Югорска нашли», — сообщила администрация Югорска в Telegram-канале.
У женщины с собой был сотовый телефон. Она оставалась на связи до сегодняшнего утра, благодаря чему спасатели сумели найти ее в лесной чаще.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе (ХМАО) полицейские организовали поиск заблудившегося в тайге лесоруба. Мужчину нашли и помогли вернуться домой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!