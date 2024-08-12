Как челябинцам получить выплаты на восстановление подтопленного жилья

Жителям Челябинской области предоставят выплаты после повреждения жилья ливнями

12 августа 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Выплаты будут рассчитаны в размере девяти тысяч рублей за квадратный метр Фото: Алексей Самаев © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Жители Челябинской области получат выплаты на восстановление жилья, поврежденного в результате ЧС после обильных ливней. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсоца. О том, какие документы нужно иметь с собой и сколько денег направят для пострадавших — в материале URA.RU. Сколько денег выплатят Выплаты на восстановление жилых помещений направлены по поручению губернатора Алексея Текслера. Их получат владельцы жилья, пострадавшего в результате ЧС. «Выплата рассчитывается индивидуально путем умножения общей площади жилого дома на стоимость восстановления одного квадратного метра, установленной в размере девяти тысяч рублей. Подтверждать факт повреждения жилого дома будет комиссия регионального министерства строительства и инфраструктуры», — уточнили в пресс-службе минсоца региона. Кто получит деньги Деньги направят на восстановление конструкций жилья, которое повредилось в результате ливней и подтоплений, на территориях, где был объявлен режим ЧС. Восстановление необходимо до состояния, предшествующего ЧС. «Получить выплату могут собственники и те, у кого право собственности не было зарегистрировано, но есть документы, подтверждающие это право, например, договор купли-продажи, мены, дарения, свидетельство о праве наследования и другие», — уточнила глава минсоца Ирина Буторина. Если на территории, где был объявлен режим ЧС, у собственника повреждены два жилья, то выплату направят по выбору владельца только на одно. Если собственников несколько, выплату разделят между ними. Какие нужны документы Заявление на выплату необходимо подать до 1 октября 2024 года в управление соцзащиты по своему месту жительства. С собой нужно взять: — паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, законного представителя, представителя заявителя (и копия); — документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (законного представителя), (и копия); — договор с подрядной организацией на проведение работ по восстановлению жилого помещения (для семей с детьми, кто стоит на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних (ПДН) в полиции, семей из банка данных несовершеннолетних и семей в социально опасном положении); — реквизиты банковского счета на имя подавшего заявление. Если меня нет в выписке ЕГРН Владельцы жилого помещения, которых нет в выписке Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), могут доказать наличие собственности одним из трех документов: — договор об отчуждении жилого помещения (например, купли-продажи, мены, дарения), акт (свидетельство, договор) о приватизации жилого помещения; — вступивший в законную силу судебный акт (решение или определение суда) в отношении права собственности на жилье; — свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию. Что приносить не нужно По данным регионального минсоца, управление соцзащиты самостоятельно запросит справку из ЕГРН о владельцах посрежденного водой помещения. Кроме того, им также автоматически придет заключение регионального минстроя о повреждении помещения, характере посреждений и необходимости восстановления жилья. затяжные ливни начались в Челябинской области 26 июля 2024 года. В ряде районов и городов объявлен режим ЧС, последствия подтоплений устраняются до сих пор. Пострадавшим от потопов выплатят компенсации в соответствии с объемом повреждений жилья и имущества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинской области получат выплаты на восстановление жилья, поврежденного в результате ЧС после обильных ливней. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсоца. О том, какие документы нужно иметь с собой и сколько денег направят для пострадавших — в материале URA.RU. Выплаты на восстановление жилых помещений направлены по поручению губернатора Алексея Текслера. Их получат владельцы жилья, пострадавшего в результате ЧС. «Выплата рассчитывается индивидуально путем умножения общей площади жилого дома на стоимость восстановления одного квадратного метра, установленной в размере девяти тысяч рублей. Подтверждать факт повреждения жилого дома будет комиссия регионального министерства строительства и инфраструктуры», — уточнили в пресс-службе минсоца региона. Деньги направят на восстановление конструкций жилья, которое повредилось в результате ливней и подтоплений, на территориях, где был объявлен режим ЧС. Восстановление необходимо до состояния, предшествующего ЧС. «Получить выплату могут собственники и те, у кого право собственности не было зарегистрировано, но есть документы, подтверждающие это право, например, договор купли-продажи, мены, дарения, свидетельство о праве наследования и другие», — уточнила глава минсоца Ирина Буторина. Если на территории, где был объявлен режим ЧС, у собственника повреждены два жилья, то выплату направят по выбору владельца только на одно. Если собственников несколько, выплату разделят между ними. Заявление на выплату необходимо подать до 1 октября 2024 года в управление соцзащиты по своему месту жительства. С собой нужно взять: — паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, законного представителя, представителя заявителя (и копия); — документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (законного представителя), (и копия); — договор с подрядной организацией на проведение работ по восстановлению жилого помещения (для семей с детьми, кто стоит на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних (ПДН) в полиции, семей из банка данных несовершеннолетних и семей в социально опасном положении); — реквизиты банковского счета на имя подавшего заявление. Владельцы жилого помещения, которых нет в выписке Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), могут доказать наличие собственности одним из трех документов: — договор об отчуждении жилого помещения (например, купли-продажи, мены, дарения), акт (свидетельство, договор) о приватизации жилого помещения; — вступивший в законную силу судебный акт (решение или определение суда) в отношении права собственности на жилье; — свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию. По данным регионального минсоца, управление соцзащиты самостоятельно запросит справку из ЕГРН о владельцах посрежденного водой помещения. Кроме того, им также автоматически придет заключение регионального минстроя о повреждении помещения, характере посреждений и необходимости восстановления жилья. затяжные ливни начались в Челябинской области 26 июля 2024 года. В ряде районов и городов объявлен режим ЧС, последствия подтоплений устраняются до сих пор. Пострадавшим от потопов выплатят компенсации в соответствии с объемом повреждений жилья и имущества.