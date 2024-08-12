В Пермском крае после массового поедания черники устроят рейв-вечеринку

Жители Красновишерска отметят Праздник черники пирогами и рейвом
© Служба новостей «URA.RU»
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Черники в Красновишерске будет море
Черники в Красновишерске будет море Фото:

Черника, пироги из пекарни под открытым небом и рейв-вечеринка ждут жителей и гостей Красновишерска Пермского края. 17 августа здесь отметят традиционный Праздник черники и черничного пирога. Организаторы сегодня раскрыли программу массовых торжеств.

«Главным героем событий станет черника. На городской эспланаде пройдут конкурс черничных пирогов, мастер-классы, будет работать пекарня под открытым небом. Планируется организация «общегородского чайного пикника у «большого» самовара на «огромной скатерти»». А вечером состоится рейв-вечеринка «Дискобум», которая завершится файер-шоу и салютом», — сообщает в соцсети «ВКонтакте» Пермский дом народного творчества «Губерния».

На других площадках Красновишерска устроят стретчинг, музыкально-поэтический марафон, настольно-спортивные игры. Также в городском парке будет дано представление «Про Федота-стрельца», здесь же состоятся дефиле детских костюмов и концерт фольклорных коллективов. Для любителей истории пройдут пешие экскурсии.

Как рассказывало URA.RU, в 2023 году на Празднике черники в Красновишерске представили самый большой действующий самовар в России. Его высота более двух метров, а объем – 800 литров. 

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Черника, пироги из пекарни под открытым небом и рейв-вечеринка ждут жителей и гостей Красновишерска Пермского края. 17 августа здесь отметят традиционный Праздник черники и черничного пирога. Организаторы сегодня раскрыли программу массовых торжеств. «Главным героем событий станет черника. На городской эспланаде пройдут конкурс черничных пирогов, мастер-классы, будет работать пекарня под открытым небом. Планируется организация «общегородского чайного пикника у «большого» самовара на «огромной скатерти»». А вечером состоится рейв-вечеринка «Дискобум», которая завершится файер-шоу и салютом», — сообщает в соцсети «ВКонтакте» Пермский дом народного творчества «Губерния». На других площадках Красновишерска устроят стретчинг, музыкально-поэтический марафон, настольно-спортивные игры. Также в городском парке будет дано представление «Про Федота-стрельца», здесь же состоятся дефиле детских костюмов и концерт фольклорных коллективов. Для любителей истории пройдут пешие экскурсии. Как рассказывало URA.RU, в 2023 году на Празднике черники в Красновишерске представили самый большой действующий самовар в России. Его высота более двух метров, а объем – 800 литров. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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