Умер бывший первый секретарь Центрального комитета ВЛКСМ Мишин

12 августа 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

На 82 году жизни умер Виктор Мишин Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости Скончался бывший первый секретарь Центрального комитета ВЛКСМ Виктор Мишин. Об этом рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он скончался на 82 году жизни. «Умер бывший первый секретарь Центрального комитета ВЛКСМ Виктор Мишин», — подчеркнул Геннадий Зюганов. Его слова передает ТАСС. Он был членом КПСС в период с 1967—1991 годы. С 1986 по 1990 год он состоял в ЦК КПСС. Был членом Общественной палаты РФ с 2006 по 2008 годы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скончался бывший первый секретарь Центрального комитета ВЛКСМ Виктор Мишин. Об этом рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он скончался на 82 году жизни. «Умер бывший первый секретарь Центрального комитета ВЛКСМ Виктор Мишин», — подчеркнул Геннадий Зюганов. Его слова передает ТАСС. Он был членом КПСС в период с 1967—1991 годы. С 1986 по 1990 год он состоял в ЦК КПСС. Был членом Общественной палаты РФ с 2006 по 2008 годы.