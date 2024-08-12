12 августа 2024

В челябинском микрорайоне Чурилово из-за ремонта закроют железнодорожный переезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Переезд будет закрыт с 20:00 14 августа до 11:00 15 августа
Переезд будет закрыт с 20:00 14 августа до 11:00 15 августа Фото:

В микрорайоне Чурилово в Челябинске из-за капитального ремонта железнодорожных путей с вечера 14 августа до утра 15 августа будет закрыт железнодорожный переезд. Объехать данный участок можно будет по улице Линейной, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«ОАО „РЖД“ закроет железнодорожный переезд в Чурилово. В связи с капитальным ремонтом железнодорожных путей он будет закрыт с 14 августа до 15 августа будет на переездах 2109 км станции Чурилово», — сообщили в ведомстве.

Проезд будет закрыт с 20:00 14 августа до 11:00 15 августа. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.

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В микрорайоне Чурилово в Челябинске из-за капитального ремонта железнодорожных путей с вечера 14 августа до утра 15 августа будет закрыт железнодорожный переезд. Объехать данный участок можно будет по улице Линейной, сообщили в пресс-службе перевозчика. «ОАО „РЖД“ закроет железнодорожный переезд в Чурилово. В связи с капитальным ремонтом железнодорожных путей он будет закрыт с 14 августа до 15 августа будет на переездах 2109 км станции Чурилово», — сообщили в ведомстве. Проезд будет закрыт с 20:00 14 августа до 11:00 15 августа. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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