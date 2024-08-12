В челябинском микрорайоне Чурилово из-за ремонта закроют железнодорожный переезд

В микрорайоне Чурилово в Челябинске из-за капитального ремонта железнодорожных путей с вечера 14 августа до утра 15 августа будет закрыт железнодорожный переезд. Объехать данный участок можно будет по улице Линейной, сообщили в пресс-службе перевозчика.
«ОАО „РЖД“ закроет железнодорожный переезд в Чурилово. В связи с капитальным ремонтом железнодорожных путей он будет закрыт с 14 августа до 15 августа будет на переездах 2109 км станции Чурилово», — сообщили в ведомстве.
Проезд будет закрыт с 20:00 14 августа до 11:00 15 августа. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.
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