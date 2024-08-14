В лесу у Южно-Степного сельского поселения в Карталинском районе Челябинской области обнаружили противотанковую мину «ТМ-57». Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, мина содержала взрывчатое вещество и была опасна для окружающих.
«На место незамедлительно выехали сотрудники группы разминирования ОМОН „Сталь“ с кинологом. Росгвардейцы установили, что предметом является противотанковая мина „ТМ-57“», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.
Там отметили, что мина не имела взрывателя. Но все равно была опасной для окружающих, так как содержала внутри взрывчатое вещество. Саперами было принято решение уничтожить мину на месте. Никто из жителей не пострадал.
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