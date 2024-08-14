Уроженка Еманжелинска (Челябинская область) модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова поделилась пикантными снимками, на которых купалась в бассейне обнаженная. Также модель показала себя сидящей на детском квадроцикле в откровенном купальнике. Серией снимков Шейк поделилась на своей странице в социальных сетях.
«Подводим итоги», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В своей публикации она уместила девять снимков. В подборку также вошли фотографии собаки модели.
Ирина Шейк уже делилась кадрами с отпускав своих соцсетях. Она показывала себя в черном бикини и спортивном костюме. Месяцем ранее модель опубликовала видео, где плавает в водоеме на фоне гор, а в конце мая Шейк выкладывала пляжные фото со своей дочерью.
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