14 августа 2024

Челябинская модель Шейк снялась обнаженной в бассейне и на детском квадроцикле. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Шейк Ирина, шейк ирина
Ирина Шейк подвела итоги своего отдыха подборкой фотографий Фото:

Уроженка Еманжелинска (Челябинская область) модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова поделилась пикантными снимками, на которых купалась в бассейне обнаженная. Также модель показала себя сидящей на детском квадроцикле в откровенном купальнике. Серией снимков Шейк поделилась на своей странице в социальных сетях.

«Подводим итоги», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В своей публикации она уместила девять снимков. В подборку также вошли фотографии собаки модели.

Ирина Шейк уже делилась кадрами с отпускав своих соцсетях. Она показывала себя в черном бикини и спортивном костюме. Месяцем ранее модель опубликовала видео, где плавает в водоеме на фоне гор, а в конце мая Шейк выкладывала пляжные фото со своей дочерью.

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Уроженка Еманжелинска (Челябинская область) модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова поделилась пикантными снимками, на которых купалась в бассейне обнаженная. Также модель показала себя сидящей на детском квадроцикле в откровенном купальнике. Серией снимков Шейк поделилась на своей странице в социальных сетях. «Подводим итоги», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В своей публикации она уместила девять снимков. В подборку также вошли фотографии собаки модели. Ирина Шейк уже делилась кадрами с отпускав своих соцсетях. Она показывала себя в черном бикини и спортивном костюме. Месяцем ранее модель опубликовала видео, где плавает в водоеме на фоне гор, а в конце мая Шейк выкладывала пляжные фото со своей дочерью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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