Челябинская модель Шейк поделилась снимками с отдыха в купальнике. Фото, видео

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Шейк Ирина, шейк ирина
Ирина Шейк вновь опубликовала фото с отдыха Фото:

Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области, опубликовала подборку фотографий с отдыха. Она показала себя в черном бикини купальнике, а также окружающую природу. Серией снимков модель поделилась на своей странице в социальных сетях.

«Лето уже наступило», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Подпись она добавила словом amo и смайликом итальянского флага. С итальянского «amo» переводится как — «любить».

Ранее Ирина Шейк появилась на обложке корейского выпуска Vogue. Там Шейк одета в вещи итальянского бренда Miu-Miu. В сети появилось два вида ее образов: в яркой сиреневой юбке и строгих брюках.

Ирина Шейк показала себя в черном бикини
Ирина Шейк показала себя в черном бикини
Фото:
Модель поделилась фотографией в спортивном образе
Модель поделилась фотографией в спортивном образе
Фото:
В подборке она уместила снимок вида с ее виллы
В подборке она уместила снимок вида с ее виллы
Фото:

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Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области, опубликовала подборку фотографий с отдыха. Она показала себя в черном бикини купальнике, а также окружающую природу. Серией снимков модель поделилась на своей странице в социальных сетях. «Лето уже наступило», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Подпись она добавила словом amo и смайликом итальянского флага. С итальянского «amo» переводится как — «любить». Ранее Ирина Шейк появилась на обложке корейского выпуска Vogue. Там Шейк одета в вещи итальянского бренда Miu-Miu. В сети появилось два вида ее образов: в яркой сиреневой юбке и строгих брюках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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