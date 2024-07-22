Ирина Шейк вновь опубликовала фото с отдыха Фото: социальные сети Ирины Шейк

Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области, опубликовала подборку фотографий с отдыха. Она показала себя в черном бикини купальнике, а также окружающую природу. Серией снимков модель поделилась на своей странице в социальных сетях.

«Лето уже наступило», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Подпись она добавила словом amo и смайликом итальянского флага. С итальянского «amo» переводится как — «любить».

Ранее Ирина Шейк появилась на обложке корейского выпуска Vogue. Там Шейк одета в вещи итальянского бренда Miu-Miu. В сети появилось два вида ее образов: в яркой сиреневой юбке и строгих брюках.

Ирина Шейк показала себя в черном бикини Фото: Ирина Шейк в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России)

Модель поделилась фотографией в спортивном образе Фото: Ирина Шейк в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России)

В подборке она уместила снимок вида с ее виллы Фото: Ирина Шейк в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России)