Ирина Шейк вновь опубликовала фото с отдыхаФото: социальные сети Ирины Шейк
Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области, опубликовала подборку фотографий с отдыха. Она показала себя в черном бикини купальнике, а также окружающую природу. Серией снимков модель поделилась на своей странице в социальных сетях.
«Лето уже наступило», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Подпись она добавила словом amo и смайликом итальянского флага. С итальянского «amo» переводится как — «любить».
Ранее Ирина Шейк появилась на обложке корейского выпуска Vogue. Там Шейк одета в вещи итальянского бренда Miu-Miu. В сети появилось два вида ее образов: в яркой сиреневой юбке и строгих брюках.
Ирина Шейк показала себя в черном бикини
Фото: Ирина Шейк в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России)
Модель поделилась фотографией в спортивном образе
Фото: Ирина Шейк в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России)
В подборке она уместила снимок вида с ее виллы
Фото: Ирина Шейк в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России)
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области, опубликовала подборку фотографий с отдыха. Она показала себя в черном бикини купальнике, а также окружающую природу. Серией снимков модель поделилась на своей странице в социальных сетях. «Лето уже наступило», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Подпись она добавила словом amo и смайликом итальянского флага. С итальянского «amo» переводится как — «любить». Ранее Ирина Шейк появилась на обложке корейского выпуска Vogue. Там Шейк одета в вещи итальянского бренда Miu-Miu. В сети появилось два вида ее образов: в яркой сиреневой юбке и строгих брюках.