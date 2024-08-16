«Газ ни при чем»: выживший под завалами в Нижнем Тагиле рассказал о странном стуке перед взрывом

В двери жильцов тагильского дома перед взрывом стучались незнакомцы
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальная причина обрушения дома — взрыв бытового газа. Но не все в это верят Фото:
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В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

За час до взрыва в двери жильцов рухнувшей в Нижнем Тагиле пятиэтажки стучались неизвестные. Это могли быть некие люди, причастные к обрушению дома. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился Ринат Хусяинов, который выжил под завалами и который не верит в виновность газовиков.

«Мне кажется, газ вообще ни при чем. Это сколько надо газа напустить в дом, чтобы он так сложился, тем более летом, когда все окна открыты и газ выветривается быстро. Я видел, как газ взрывается, это просто выносит комнату, стекла вылетают, и все. Мне кажется, в нашем случае был какой-то подрыв, что-то другое взорвалось, но точно я не знаю», — рассуждает мужчина.

Он повторяет слова соседей, которые ранее сообщали о неких подозрительных людях в форме газовиков, якобы ходивших возле злополучного дома. Сам Хусяинов никого не видел, но слышал: примерно за час до обрушения в их дверь, где кроме мужчины были его жена и падчерица, постучали.

«Стук раздался примерно в 10.45 (а взрыв прогремел около 11.40 — прим.URA.RU). Я только проснулся, лежал и подумал, что жена на кухне и откроет. Потом слышу, что никакого движения нет, подошел, посмотрел в глазок — а там уже никого. А через час все произошло», — вспоминает Ринат.

Он говорит, что о стуке в дверь заявили лишь жильцы их левого стояка — именно он и рухнул, погребя под обломками людей. «Одни говорят, что это мошенники ходили, предлагали что-то поставить. Другие — что это просто проверяли наличие жильцов в подъездах, пытались узнать, сколько людей было в доме. Вроде как решали, стоит или не стоит вообще что-то делать — тот же теракт», — допускает мужчина.

Обрушение дома в Нижнем Тагиле случилось 1 августа. Под завалами погибло 10 человека: пять взрослых и пять детей. Еще 15 человек удалось достать живыми. В халатности, которая привела к трагедии, подозревают трех сотрудников газовой службы, которые за месяц до взрыва проверяли оборудование в пятиэтажке. Два слесаря и мастер сейчас под домашним арестом. Более подробно о ЧП в Тагиле, — в сюжете URA.RU.

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За час до взрыва в двери жильцов рухнувшей в Нижнем Тагиле пятиэтажки стучались неизвестные. Это могли быть некие люди, причастные к обрушению дома. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился Ринат Хусяинов, который выжил под завалами и который не верит в виновность газовиков. «Мне кажется, газ вообще ни при чем. Это сколько надо газа напустить в дом, чтобы он так сложился, тем более летом, когда все окна открыты и газ выветривается быстро. Я видел, как газ взрывается, это просто выносит комнату, стекла вылетают, и все. Мне кажется, в нашем случае был какой-то подрыв, что-то другое взорвалось, но точно я не знаю», — рассуждает мужчина. Он повторяет слова соседей, которые ранее сообщали о неких подозрительных людях в форме газовиков, якобы ходивших возле злополучного дома. Сам Хусяинов никого не видел, но слышал: примерно за час до обрушения в их дверь, где кроме мужчины были его жена и падчерица, постучали. «Стук раздался примерно в 10.45 (а взрыв прогремел около 11.40 — прим.URA.RU). Я только проснулся, лежал и подумал, что жена на кухне и откроет. Потом слышу, что никакого движения нет, подошел, посмотрел в глазок — а там уже никого. А через час все произошло», — вспоминает Ринат. Он говорит, что о стуке в дверь заявили лишь жильцы их левого стояка — именно он и рухнул, погребя под обломками людей. «Одни говорят, что это мошенники ходили, предлагали что-то поставить. Другие — что это просто проверяли наличие жильцов в подъездах, пытались узнать, сколько людей было в доме. Вроде как решали, стоит или не стоит вообще что-то делать — тот же теракт», — допускает мужчина. Обрушение дома в Нижнем Тагиле случилось 1 августа. Под завалами погибло 10 человека: пять взрослых и пять детей. Еще 15 человек удалось достать живыми. В халатности, которая привела к трагедии, подозревают трех сотрудников газовой службы, которые за месяц до взрыва проверяли оборудование в пятиэтажке. Два слесаря и мастер сейчас под домашним арестом. Более подробно о ЧП в Тагиле, — в сюжете URA.RU.
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