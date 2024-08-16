16 августа 2024

Более 30 километров трассы Пермь — Екатеринбург накрыло туманом

© Служба новостей «URA.RU»
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На большом отрезке трассы плохая видимость из-за тумана (архивное фото)
На большом отрезке трассы плохая видимость из-за тумана (архивное фото) Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург отрезок более 30 километров накрыло туманом. Пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор» выпустила предупреждение для водителей.

«Внимание! На автодороге Р-242 с 169 по 199 километр туман, низкая видимость», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о том, что на День города в Екатеринбурге будет дождь и туман. В последний раз туман мешал видимости на Пермском тракте 7 августа.

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На трассе Пермь — Екатеринбург отрезок более 30 километров накрыло туманом. Пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор» выпустила предупреждение для водителей. «Внимание! На автодороге Р-242 с 169 по 199 километр туман, низкая видимость», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о том, что на  День города в Екатеринбурге будет дождь и туман. В последний раз туман мешал видимости на Пермском тракте 7 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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