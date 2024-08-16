Более 30 километров трассы Пермь — Екатеринбург накрыло туманом

На большом отрезке трассы плохая видимость из-за тумана (архивное фото)
На трассе Пермь — Екатеринбург отрезок более 30 километров накрыло туманом. Пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор» выпустила предупреждение для водителей.
писало День города в Екатеринбурге будет дождь и туман. В последний раз туман мешал видимости на Пермском тракте 7 августа.
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