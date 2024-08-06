06 августа 2024

Густой туман застилает глаза водителям по трассе Пермь — Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Видимость на части трассы будет плохая из-за тумана
Видимость на части трассы будет плохая из-за тумана Фото:

В Свердловской области на отрезке трассы Пермь — Екатеринбург наблюдается густой туман, что затрудняет видимость. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-242 с 185 по 216 километр туман, низкая видимость! Будьте внимательны! Соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — говорится в сообщении. 

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В Свердловской области на отрезке трассы Пермь — Екатеринбург наблюдается густой туман, что затрудняет видимость. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор». «На автодороге Р-242 с 185 по 216 километр туман, низкая видимость! Будьте внимательны! Соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — говорится в сообщении. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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