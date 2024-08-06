Густой туман застилает глаза водителям по трассе Пермь — Екатеринбург

Видимость на части трассы будет плохая из-за тумана
В Свердловской области на отрезке трассы Пермь — Екатеринбург наблюдается густой туман, что затрудняет видимость. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-242 с 185 по 216 километр туман, низкая видимость! Будьте внимательны! Соблюдайте скоростной режим и дистанцию», — говорится в сообщении.
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