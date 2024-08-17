Сергей Бутин назначен первым замминистра МИД РФ

Российский дипломат Сергей Бутин стал первым замминистра МИД РФЮ следует из указа президента РФ
Российский дипломат Сергей Бутин стал первым замминистра МИД РФ. Это следует из указа президента РФ.
«Назначить Бутина Сергея Владимировича первым заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации», — говорится в указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным и опубликованном на официальном
Также Путин назначил председателя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву статс-секретарем замминистра обороны РФ. Об этом сообщает RT.
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