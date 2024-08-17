Общество Сергей Бутин назначен первым замминистра МИД РФ 17 августа 2024 в 18:29 Размер текста - 17 + Российский дипломат Сергей Бутин стал первым замминистра МИД РФЮ следует из указа президента РФ Фото: МИД РФ Российский дипломат Сергей Бутин стал первым замминистра МИД РФ. Это следует из указа президента РФ. «Назначить Бутина Сергея Владимировича первым заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации», — говорится в указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным и опубликованном на официальном сайте правовых актов. Бутин освобождается от занимаемой должности. Указ вступил в силу со дня его подписания 17 августа 2024 года. Также Путин назначил председателя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву статс-секретарем замминистра обороны РФ. Об этом сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российский дипломат Сергей Бутин стал первым замминистра МИД РФ. Это следует из указа президента РФ. «Назначить Бутина Сергея Владимировича первым заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации», — говорится в указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным и опубликованном на официальном сайте правовых актов. Бутин освобождается от занимаемой должности. Указ вступил в силу со дня его подписания 17 августа 2024 года. Также Путин назначил председателя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву статс-секретарем замминистра обороны РФ. Об этом сообщает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям