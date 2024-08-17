Сергей Бутин назначен первым замминистра МИД РФ

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Российский дипломат Сергей Бутин стал первым замминистра МИД РФЮ следует из указа президента РФ Фото:

Российский дипломат Сергей Бутин стал первым замминистра МИД РФ. Это следует из указа президента РФ.

«Назначить Бутина Сергея Владимировича первым заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации», — говорится в указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным и опубликованном на официальном сайте правовых актов. Бутин освобождается от занимаемой должности. Указ вступил в силу со дня его подписания 17 августа 2024 года.

Также Путин назначил председателя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву статс-секретарем замминистра обороны РФ. Об этом сообщает RT.

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Российский дипломат Сергей Бутин стал первым замминистра МИД РФ. Это следует из указа президента РФ. «Назначить Бутина Сергея Владимировича первым заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации», — говорится в указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным и опубликованном на официальном сайте правовых актов. Бутин освобождается от занимаемой должности. Указ вступил в силу со дня его подписания 17 августа 2024 года. Также Путин назначил председателя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву статс-секретарем замминистра обороны РФ. Об этом сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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