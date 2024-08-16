Ханты-Мансийск стал лучшим городом в ХМАО по градостроительству

Ханты-Мансийск стал лидером среди других городов ХМАО по градостроительной политике и модернизации городского хозяйства. Окружная столица забрала первые места в этих номинациях на региональном этапе конкурса «Лучшая муниципальная инициатива».
«Градостроительная политика: первое место Ханты-Мансийск с проектом благоустройства природного парка „Самаровский чугас“. Модернизация городского хозяйства по средствам внедрения цифровых технологий и платформенных решений: 1 место Ханты-Мансийск с инициативой „Смартборд главы города Ханты-Мансийска“, — написали в telegram-канале „Югра Официально“.
Сместить столицу с первого места получилось в муниципальной экономической политике и в обеспечении обратной связи. Там лидерами стали Сургутский район и Сургут соответственно.
Ранее URA.RU сообщало, что Ханты-Мансийск вошел в пять лучших муниципалитетов по числу грантов губернатора. Областной центр смог забрать 10% от общего числа грантов.
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