Ханты-Мансийск вошел в пять лучших муниципалитетов по числу грантов губернатора

Ханты-Мансийск вошел в число пяти лучших муниципалитетов по количеству грантов губернатора ХМАО среди социально ориентированных Некоммерческих организаций (НКО). Об этом рассказал глава окружной столицы Максим Ряшин.
"Ханты-Мансийск вошел в пятёрку лучших муниципалитетов по количеству победителей конкурса на грант Губернатора Югры среди социально ориентированных некоммерческих организаций. Проекты, которые получат региональную поддержку, определили на заседании Координационного совета по предоставлению грантов Губернатора Югры на развитие гражданского общества. ", — рассказал Ряшин в своем telegram-канале.
Глава Ханты-Мансийска уточнил, что от города была подана 31 заявка. Из них победителями грантового конкурса стали девять НКО. Это одна десятая от общего числа победителей по округу.
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