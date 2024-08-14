14 августа 2024
13 августа 2024

Ханты-Мансийск вошел в пять лучших муниципалитетов по числу грантов губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Девять НКО из окружной столицы победили в конкурсе на грант Губернатора ХМАО
Девять НКО из окружной столицы победили в конкурсе на грант Губернатора ХМАО Фото:

Ханты-Мансийск вошел в число пяти лучших муниципалитетов по количеству грантов губернатора ХМАО среди социально ориентированных Некоммерческих организаций (НКО). Об этом рассказал глава окружной столицы Максим Ряшин. 

"Ханты-Мансийск вошел в пятёрку лучших муниципалитетов по количеству победителей конкурса на грант Губернатора Югры среди социально ориентированных некоммерческих организаций. Проекты, которые получат региональную поддержку, определили на заседании Координационного совета по предоставлению грантов Губернатора Югры на развитие гражданского общества. ", — рассказал Ряшин в своем telegram-канале. 

Глава Ханты-Мансийска уточнил, что от города была подана 31 заявка. Из них победителями грантового конкурса стали девять НКО. Это одна десятая от общего числа победителей по округу. 

Ранее URA.RU сообщало, что театр Сургута получил денежный грант «ВКонтакте» на создание подкаста. Он будет посвящен 430-летнему юбилею города.

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Ханты-Мансийск вошел в число пяти лучших муниципалитетов по количеству грантов губернатора ХМАО среди социально ориентированных Некоммерческих организаций (НКО). Об этом рассказал глава окружной столицы Максим Ряшин.  "Ханты-Мансийск вошел в пятёрку лучших муниципалитетов по количеству победителей конкурса на грант Губернатора Югры среди социально ориентированных некоммерческих организаций. Проекты, которые получат региональную поддержку, определили на заседании Координационного совета по предоставлению грантов Губернатора Югры на развитие гражданского общества. ", — рассказал Ряшин в своем telegram-канале.  Глава Ханты-Мансийска уточнил, что от города была подана 31 заявка. Из них победителями грантового конкурса стали девять НКО. Это одна десятая от общего числа победителей по округу.  Ранее URA.RU сообщало, что театр Сургута получил денежный грант «ВКонтакте» на создание подкаста. Он будет посвящен 430-летнему юбилею города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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