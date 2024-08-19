«Подписи подделаны»: свердловчанка захватила бизнес мужа с инвалидностью

В Екатеринбурге жена захватила бизнес мужа с инвалидностью

19 августа 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

Мужчина владел бизнесом в сфере лесозаготовки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Алапаевске (Свердловская область) жена, предположительно, подделала подписи в документах для переоформления бизнеса, который принадлежал ее мужу, пока тот восстанавливался от инсульта. Об этом URA.RU рассказал адвокат потерпевшего. «Мой подзащитный Игорь Белыш много лет занимался бизнесом в сфере лесозаготовки и лесопереработки. Будучи инвалидом 3 группы, он владел тремя лесными участками, которые использовал для рубки, переработки и продажи древесины. В 2022 году Белыш заключил брак с бухгалтером фирмы и передал ей основные полномочия по управлению бизнесом, тогда же он восстанавливался после двух инсультов. С 2022 года супруга начала помещать его в различные пансионаты, так скажем, доживать», — рассказал адвокат Василий Ласкин. По его словам, в апреле 2023 года Белыша отказывались выпускать из очередного лечебного учреждения. Мужчина был вынужден написать заявление в полицию, после этого ему удалось выйти. Тогда и выяснилось, что бизнес не только управлялся его женой, но и был на нее оформлен юридически: якобы в мае 2022 года ей была произведена переуступка бизнеса от имени владельца, хотя он сам ничего не подписывал. «Кроме участков был похищен лесовоз „Урал“, новые обладатели автомобиля предоставили копию договора купли-продажи, а подписи Белыша в ней также подделаны — это подтвердили эксперты. Более того, в некоторых бумагах Белыш не мог расписаться чисто физически, так как готовился операции в Городской клинической больнице №40 в Екатеринбурге или находился в пансионате. В мае 2023 года стало известно, что со счетов ИП Белыш вывели 30 миллионов рублей на фиктивных основаниях: утилизация отходов и вывоз поддонов, но таких договоров Белыш также не подписывал, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве», — добавил Ласкин. В делах до сих пор нет подозреваемых, а некоторые дела были возбуждены только после обращений в областную прокуратуру и к чиновникам. При этом предоставлять образцы своего почерка для проведения экспертиз теперь уже бывшая супруга предпринимателя отказывается, утверждает юрист. Корреспондент URA.RU связался с супругой бизнесмена. Она отказалась как-либо комментировать ситуацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Алапаевске (Свердловская область) жена, предположительно, подделала подписи в документах для переоформления бизнеса, который принадлежал ее мужу, пока тот восстанавливался от инсульта. Об этом URA.RU рассказал адвокат потерпевшего. «Мой подзащитный Игорь Белыш много лет занимался бизнесом в сфере лесозаготовки и лесопереработки. Будучи инвалидом 3 группы, он владел тремя лесными участками, которые использовал для рубки, переработки и продажи древесины. В 2022 году Белыш заключил брак с бухгалтером фирмы и передал ей основные полномочия по управлению бизнесом, тогда же он восстанавливался после двух инсультов. С 2022 года супруга начала помещать его в различные пансионаты, так скажем, доживать», — рассказал адвокат Василий Ласкин. По его словам, в апреле 2023 года Белыша отказывались выпускать из очередного лечебного учреждения. Мужчина был вынужден написать заявление в полицию, после этого ему удалось выйти. Тогда и выяснилось, что бизнес не только управлялся его женой, но и был на нее оформлен юридически: якобы в мае 2022 года ей была произведена переуступка бизнеса от имени владельца, хотя он сам ничего не подписывал. «Кроме участков был похищен лесовоз „Урал“, новые обладатели автомобиля предоставили копию договора купли-продажи, а подписи Белыша в ней также подделаны — это подтвердили эксперты. Более того, в некоторых бумагах Белыш не мог расписаться чисто физически, так как готовился операции в Городской клинической больнице №40 в Екатеринбурге или находился в пансионате. В мае 2023 года стало известно, что со счетов ИП Белыш вывели 30 миллионов рублей на фиктивных основаниях: утилизация отходов и вывоз поддонов, но таких договоров Белыш также не подписывал, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве», — добавил Ласкин. В делах до сих пор нет подозреваемых, а некоторые дела были возбуждены только после обращений в областную прокуратуру и к чиновникам. При этом предоставлять образцы своего почерка для проведения экспертиз теперь уже бывшая супруга предпринимателя отказывается, утверждает юрист. Корреспондент URA.RU связался с супругой бизнесмена. Она отказалась как-либо комментировать ситуацию.