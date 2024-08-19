Shot: ВСУ пытались атаковать дронами-камикадзе мост в Брянской области

Вооруженные силы Украины пытались атаковать мост через реку Десну в Брянской области с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Отмечается, что атака противника неудачна, опоры конструкции не пострадали.
«ВСУ пытались атаковать дронами-камикадзе стратегически важный мост в Брянской области, но промазали», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что для атаки на мост украинские военные запустили три дрона: два БПЛА взорвались у пункта ораны, а третий рухнул недалеко в лесу без детонации.
Пострадавших в результате инцидента нет. Железнодорожная инфраструктура также осталась нетронута.
Ранее сообщалось, что в Курской области украинские военные разрушили все три моста через реку Сейм. Последний мост был атакован в ночь на 19 августа. Глушковский район теперь полностью отрезан, эвакуация населения затруднена.
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