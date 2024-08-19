В боях с ВСУ под Курском погиб 26-летний Павел Лемешев из Пермского края

В столкновении с украинскими боевиками на территории Курской области погиб 26-летний уроженец Прикамья Павел Лемешев. Об этом сообщила мэрия Добрянского округа.
«Павел Лемешев погиб 9 августа 2024 года при выполнении специальных задач в зоне контртеррористической операции в районе населенного пункта Октябрьское Курской области. Администрация Добрянского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Павла Сергеевича», — написано на сайте администрации.
Военнослужащий родился в августе 1998 года в поселке Полазна. В 2014 году он окончил девять классов местной школы. После переехал жить и работать в Пермь. Прощание с бойцом пройдет 20 августа во Дворце культуры и спорта имени Черкасова. Церемония начнется в 11:00.
ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Вооруженные столкновения продолжаются до сих пор. По словам командира спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинова, ВС РФ активно истощают военные украинские ресурсы. Противника в последние дни начал активно сдаваться в плен на всех участках фронта в регионе.
Погибший служил в гаубичном самоходно-артиллерийском дивизионе 30-го мотострелкового полка
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В столкновении с украинскими боевиками на территории Курской области погиб 26-летний уроженец Прикамья Павел Лемешев. Об этом сообщила мэрия Добрянского округа. «Павел Лемешев погиб 9 августа 2024 года при выполнении специальных задач в зоне контртеррористической операции в районе населенного пункта Октябрьское Курской области. Администрация Добрянского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Павла Сергеевича», — написано на сайте администрации. Военнослужащий родился в августе 1998 года в поселке Полазна. В 2014 году он окончил девять классов местной школы. После переехал жить и работать в Пермь. Прощание с бойцом пройдет 20 августа во Дворце культуры и спорта имени Черкасова. Церемония начнется в 11:00. ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Вооруженные столкновения продолжаются до сих пор. По словам командира спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинова, ВС РФ активно истощают военные украинские ресурсы. Противника в последние дни начал активно сдаваться в плен на всех участках фронта в регионе.