В боях с ВСУ под Курском погиб 26-летний Павел Лемешев из Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание и похороны Игоря Маевского. Екатеринбург , смерть, траур, гвоздики, скорбь, прощание, цветы, утрата
У погибшего дома остались родители и брат Фото:

В столкновении с украинскими боевиками на территории Курской области погиб 26-летний уроженец Прикамья Павел Лемешев. Об этом сообщила мэрия Добрянского округа.

«Павел Лемешев погиб 9 августа 2024 года при выполнении специальных задач в зоне контртеррористической операции в районе населенного пункта Октябрьское Курской области. Администрация Добрянского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Павла Сергеевича», — написано на сайте администрации.

Военнослужащий родился в августе 1998 года в поселке Полазна. В 2014 году он окончил девять классов местной школы. После переехал жить и работать в Пермь. Прощание с бойцом пройдет 20 августа во Дворце культуры и спорта имени Черкасова. Церемония начнется в 11:00.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Вооруженные столкновения продолжаются до сих пор. По словам командира спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинова, ВС РФ активно истощают военные украинские ресурсы. Противника в последние дни начал активно сдаваться в плен на всех участках фронта в регионе.

https://dobrraion.ru/news/37631/
Погибший служил в гаубичном самоходно-артиллерийском дивизионе 30-го мотострелкового полка

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В столкновении с украинскими боевиками на территории Курской области погиб 26-летний уроженец Прикамья Павел Лемешев. Об этом сообщила мэрия Добрянского округа. «Павел Лемешев погиб 9 августа 2024 года при выполнении специальных задач в зоне контртеррористической операции в районе населенного пункта Октябрьское Курской области. Администрация Добрянского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Павла Сергеевича», — написано на сайте администрации. Военнослужащий родился в августе 1998 года в поселке Полазна. В 2014 году он окончил девять классов местной школы. После переехал жить и работать в Пермь. Прощание с бойцом пройдет 20 августа во Дворце культуры и спорта имени Черкасова. Церемония начнется в 11:00. ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Вооруженные столкновения продолжаются до сих пор. По словам командира спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинова, ВС РФ активно истощают военные украинские ресурсы. Противника в последние дни начал активно сдаваться в плен на всех участках фронта в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...