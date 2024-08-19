После теракта в «Крокусе» на стройках Пермского края вырос кадровый дефицит

По данным минстроя Прикамья, отрасли сейчас нужны более 2 500 сотрудников Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В текущем году в строительной отрасли Пермского края усилился кадровый дефицит. По оценке участников рынка, на ситуацию напрямую повлияли произошедший в марте теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«В 2024 году в строительной отрасли Прикамья заметно увеличился дефицит кадров. После теракта в „Крокусе“ в регионе сократилось число трудовых мигрантов, занятых в индустрии. Работники из стран СНГ, оставшиеся на территории, при этом вдвое повысили зарплатные требования», — пояснили собеседники, опрошенные изданием «Коммерсант-Прикамье».

Проблема стала заметна еще в конце прошлого года, но масштабный характер приобрела только сейчас. Нехватку персонала усиливает комплекс факторов, отмечают эксперты. Среди основных причин были названы последствия пандемии коронавируса, демографическая яма и «строительный бум», наметившийся в регионе.

В начале августа губернатор Пермского края Дмитирий Махонин обсудил с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным реализацию федеральных проектов, касающихся жилья и городской среды. На встрече не раз подчеркивалось — важно уходить от точечной застройки к комплексному развитию территории.