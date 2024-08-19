19 августа 2024

«Известия»: еще одна страна НАТО разрешила ВСУ наносить удары по Крыму

«Известия»: Италия разрешила Киеву бить по России
© Служба новостей «URA.RU»
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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, боеприпас, артиллерия, всу,  stock
Киев активно добивается от Запада разрешения бить по РФ ракетами большой дальности Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

С большой долей вероятности можно утверждать, что поставляемое на Украину итальянское вооружение используется в зоне проведения спецоперации, а также для атак по Крыму и другим территориям РФ. Об этом сообщили в диппредставительстве России в Риме.

«Можно с высокой долей уверенности утверждать — ВСУ используют вооружение Италии для нанесения ударов по территории Крыма, Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР», — на мнение российских дипломатов ссылаются «Известия». Уточняется, что Рим признает страну исключительно в границах 1991 года. Поэтому это соответствует многократным заявлениям итальянских властей о данном Киеву разрешении применять переданное вооружение только на территории Украины.

Ранее Дания разрешила украинским военным наносить удары по территории России своим оружием. С аналогичным заявлением выступило правительство Канады. Перед атакой на Курскую область Киев заявлял, что западные партнеры разрешили бить своими ракетами не дальше Белгородской области.

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С большой долей вероятности можно утверждать, что поставляемое на Украину итальянское вооружение используется в зоне проведения спецоперации, а также для атак по Крыму и другим территориям РФ. Об этом сообщили в диппредставительстве России в Риме. «Можно с высокой долей уверенности утверждать — ВСУ используют вооружение Италии для нанесения ударов по территории Крыма, Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР», — на мнение российских дипломатов ссылаются «Известия». Уточняется, что Рим признает страну исключительно в границах 1991 года. Поэтому это соответствует многократным заявлениям итальянских властей о данном Киеву разрешении применять переданное вооружение только на территории Украины. Ранее Дания разрешила украинским военным наносить удары по территории России своим оружием. С аналогичным заявлением выступило правительство Канады. Перед атакой на Курскую область Киев заявлял, что западные партнеры разрешили бить своими ракетами не дальше Белгородской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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