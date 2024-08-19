«Известия»: еще одна страна НАТО разрешила ВСУ наносить удары по Крыму

«Известия»: Италия разрешила Киеву бить по России

20 августа 2024 в 04:27 Размер текста - 17 +

Киев активно добивается от Запада разрешения бить по РФ ракетами большой дальности Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С большой долей вероятности можно утверждать, что поставляемое на Украину итальянское вооружение используется в зоне проведения спецоперации, а также для атак по Крыму и другим территориям РФ. Об этом сообщили в диппредставительстве России в Риме. «Можно с высокой долей уверенности утверждать — ВСУ используют вооружение Италии для нанесения ударов по территории Крыма, Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР», — на мнение российских дипломатов ссылаются «Известия». Уточняется, что Рим признает страну исключительно в границах 1991 года. Поэтому это соответствует многократным заявлениям итальянских властей о данном Киеву разрешении применять переданное вооружение только на территории Украины. Ранее Дания разрешила украинским военным наносить удары по территории России своим оружием. С аналогичным заявлением выступило правительство Канады. Перед атакой на Курскую область Киев заявлял, что западные партнеры разрешили бить своими ракетами не дальше Белгородской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С большой долей вероятности можно утверждать, что поставляемое на Украину итальянское вооружение используется в зоне проведения спецоперации, а также для атак по Крыму и другим территориям РФ. Об этом сообщили в диппредставительстве России в Риме. «Можно с высокой долей уверенности утверждать — ВСУ используют вооружение Италии для нанесения ударов по территории Крыма, Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР», — на мнение российских дипломатов ссылаются «Известия». Уточняется, что Рим признает страну исключительно в границах 1991 года. Поэтому это соответствует многократным заявлениям итальянских властей о данном Киеву разрешении применять переданное вооружение только на территории Украины. Ранее Дания разрешила украинским военным наносить удары по территории России своим оружием. С аналогичным заявлением выступило правительство Канады. Перед атакой на Курскую область Киев заявлял, что западные партнеры разрешили бить своими ракетами не дальше Белгородской области.