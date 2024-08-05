В мире Украина В ВСУ заявили, что им разрешили бить поставленными ракетами лишь по Белгороду Представитель ВСУ Саранцев: бить западными ракетами разрешили лишь по Белгороду 05 августа 2024 в 14:52 Размер текста - 17 + Киев может бить ракетами запад по Белгороду, но не дальше Фото: USAF новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад разрешил Украине бить своими ракетами не дальше Белгородской области. Об этом сообщил представитель группировки ВСУ «Харьков» Виталий Саранцев «Мы можем достигать Белгорода, не дальше», — заявил Саранцев, его слова приводит газета Pais . Также в материале отмечается, что Киев уже применяет ракеты США по российским целям. Однако представитель группировки ВСУ добавил, что у Украины нет разрешения на удары вглубь РФ. Ранее представитель Госдепартамента США сообщил о разрешении, данном президентом Джо Байденом Украине, на использование американского оружия для контрбатарейной борьбы, включая возможность ударов по целям на территории России. Согласно информации от The New York Times, опирающейся на данные украинских чиновников, ВСУ уже осуществили удары вглубь России, в частности по Белгородской области, с использованием американских ракетных систем HIMARS вскоре после получения «разрешения» от США. Также президент России Владимир Путин выразил мнение, что страны НАТО должны осознавать последствия своих действий насчет Украины. В частности, при обсуждении планов предоставления Киеву права наносить удары по «легитимным целям» на российской территории с помощью переданных Западом ракетных комплексов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Запад разрешил Украине бить своими ракетами не дальше Белгородской области. Об этом сообщил представитель группировки ВСУ «Харьков» Виталий Саранцев «Мы можем достигать Белгорода, не дальше», — заявил Саранцев, его слова приводит газета Pais. Также в материале отмечается, что Киев уже применяет ракеты США по российским целям. Однако представитель группировки ВСУ добавил, что у Украины нет разрешения на удары вглубь РФ. Ранее представитель Госдепартамента США сообщил о разрешении, данном президентом Джо Байденом Украине, на использование американского оружия для контрбатарейной борьбы, включая возможность ударов по целям на территории России. Согласно информации от The New York Times, опирающейся на данные украинских чиновников, ВСУ уже осуществили удары вглубь России, в частности по Белгородской области, с использованием американских ракетных систем HIMARS вскоре после получения «разрешения» от США. Также президент России Владимир Путин выразил мнение, что страны НАТО должны осознавать последствия своих действий насчет Украины. В частности, при обсуждении планов предоставления Киеву права наносить удары по «легитимным целям» на российской территории с помощью переданных Западом ракетных комплексов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям