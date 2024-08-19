Жители челябинского села две недели отрезаны от водопровода

20 августа 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

Старый водопровод не выдерживает давления, а нового нет в проекте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители села Чесма Чесменского района Челябинской области на две недели остались без воды. Администрация района сообщила URA.RU, что вопрос подключения нового водопровода находится в процессе решения. «Был составлен план-проект на замену водопроводной сети села Чесма, в который не были включены шесть квартир. В итоге с 6 августа жители от 55 до 87 лет сидят без воды», — рассказала жительница села Елена Л. Сельчане сообщили, что раньше к их домам был подведен старый водопровод, но сейчас к нему не подключают. Жителям пояснили, что труба не выдержит давления. В проекте нового водопровода подключение квартир по улицам Чапаева и Лермонтова не значится. В администрации района URA.RU сообщили, что для этих жителей организован подвоз воды. «Подвоз воды организован. Решается вопрос по подключению к основной трассе водопровода», — уточнили в пресс-службе администрации района. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители села Чесма Чесменского района Челябинской области на две недели остались без воды. Администрация района сообщила URA.RU, что вопрос подключения нового водопровода находится в процессе решения. «Был составлен план-проект на замену водопроводной сети села Чесма, в который не были включены шесть квартир. В итоге с 6 августа жители от 55 до 87 лет сидят без воды», — рассказала жительница села Елена Л. Сельчане сообщили, что раньше к их домам был подведен старый водопровод, но сейчас к нему не подключают. Жителям пояснили, что труба не выдержит давления. В проекте нового водопровода подключение квартир по улицам Чапаева и Лермонтова не значится. В администрации района URA.RU сообщили, что для этих жителей организован подвоз воды. «Подвоз воды организован. Решается вопрос по подключению к основной трассе водопровода», — уточнили в пресс-службе администрации района.