19 августа 2024

Жители челябинского села две недели отрезаны от водопровода

© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Сегаль, Григорьевские сады. Челябинск, кран, кошка, вода, водопровод, кот
Старый водопровод не выдерживает давления, а нового нет в проекте Фото:

Жители села Чесма Чесменского района Челябинской области на две недели остались без воды. Администрация района сообщила URA.RU, что вопрос подключения нового водопровода находится в процессе решения.

«Был составлен план-проект на замену водопроводной сети села Чесма, в который не были включены шесть квартир. В итоге с 6 августа жители от 55 до 87 лет сидят без воды», — рассказала жительница села Елена Л.

Сельчане сообщили, что раньше к их домам был подведен старый водопровод, но сейчас к нему не подключают. Жителям пояснили, что труба не выдержит давления. В проекте нового водопровода подключение квартир по улицам Чапаева и Лермонтова не значится. В администрации района URA.RU сообщили, что для этих жителей организован подвоз воды.

«Подвоз воды организован. Решается вопрос по подключению к основной трассе водопровода», — уточнили в пресс-службе администрации района.

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Жители села Чесма Чесменского района Челябинской области на две недели остались без воды. Администрация района сообщила URA.RU, что вопрос подключения нового водопровода находится в процессе решения. «Был составлен план-проект на замену водопроводной сети села Чесма, в который не были включены шесть квартир. В итоге с 6 августа жители от 55 до 87 лет сидят без воды», — рассказала жительница села Елена Л. Сельчане сообщили, что раньше к их домам был подведен старый водопровод, но сейчас к нему не подключают. Жителям пояснили, что труба не выдержит давления. В проекте нового водопровода подключение квартир по улицам Чапаева и Лермонтова не значится. В администрации района URA.RU сообщили, что для этих жителей организован подвоз воды. «Подвоз воды организован. Решается вопрос по подключению к основной трассе водопровода», — уточнили в пресс-службе администрации района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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